Греція продовжує обмеження на в'їзд для іноземних туристів

Влада Греції вирішила продовжити чинні обмеження на в'їзд. Все через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Ці правила країна запровадила ще у грудні. Тепер вони діятимуть щонайменше до 7 лютого 2022 року.

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Греція продовжує обмеження на в'їзд для іноземців

Так, приїжджати до країни, як і раніше, можна лише з негативним результатом ПЛР або експрес-тесту. Це стосується всіх мандрівників, зокрема, вакцинованих.

Мандрівники, які прибувають до Греції в період з 24.01.2022 до 07.02.2022, незалежно від національності, їхнього статусу вакцинації або підтвердження одужання, повинні показати негативний результат ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результат має бути виданий сертифікованим діагностичним центром грецькою, англійською, французькою, німецькою, іспанською, італійською або російською мовами. Також повинен містити ім'я пасажира, зазначене в паспорті.

на кордоні можуть проводити додаткове тестування для випадкових пасажирів – відмовлятися не варто, бо тоді компетентні органи мають право заборонити в'їзд. У разі позитивного результату, турист вирушає на самоізоляцію.

Суттєво спростити процедуру контролю після прибуття в Грецію може надання одного з наступних документів:

сертифікату про вакцинацію із зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти COVID-19;

довідки про перенесену коронавірусну хворобу, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, та яка діє протягом 90 днів після нього.

Крім того, обов'язковим залишається заповнення спеціальної форми PLF не пізніше ніж за 24 години до перетину кордону.

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