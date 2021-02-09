Стало відомо, як Греція та Ізраїль відновлять туризм: перші деталі

Греція та Ізраїль підписали угоду, яка дозволить вакцинованим людям проти коронавірусу, вільно пересуватися між двома країнами після відновлення подорожей.

До слова, всередині цих країн вже функціонують так звані "зелені паспорти", які люди отримують після вакцинації. Вони можуть бути у вигляді додатку на смартфоні, ID-карти, посвідчення або електронного документа, завантаженого на спеціальний сайт.

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Нова угода про взаємне визнання сертифікатів про щеплення була підписана під час візиту прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Єрусалиму. Тоді ж ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху зазначив, що це дозволить туристам подорожувати "без будь-яких обмежень, без самоізоляції".

Я очікую, що те, що ми будемо робити з Ізраїлем, буде пробним запуском того, що ми зможемо зробити з іншими країнами, – сказав Міцотакіс.

Також прем'єр-міністр Греції сподівається, що до квітня їм вдасться придушити епідемію, й швидко рухатися за планом вакцинації.

У неділю грецька влада продовжила обмеження на всі міжнародні поїздки. Приїжджі повинні показати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до польоту, і пройти семиденний карантин. На цей час всі міжнародні рейси до Ізраїлю заборонені.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Державна авіаційна служба затвердила перелік країн, куди українці зможуть полетіти влітку.