Греція, Іспанія й не тільки: названо 5 найпопулярніших країн Європи для подорожей у 2021

COVID-19 не став на заваді туристам, які хотіли вирушити на відпочинок. Масова вакцинація дозволила відкритися багатьом європейським державам цього літа.

Після річної паузи деякі морські напрямки мали шалений попит. Європейська рада подорожей (ETC) вирішила провести опитування серед 4 тисяч респондентів, щоб обрати найпопулярніші напрямки.

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5 найпопулярніших країн для подорожей у 2021

Згідно з результатами опитування, 53% віддали свої голоси за відпочинок на узбережжі Середземного моря.

Крім того, опитування показує, що місця на відкритому повітрі та туризм у вільний час є найпотрібнішим видом туризму за цей період, причому 38% респондентів заявили, що планують подорожувати, щоб позасмагати та відпочити на пляжі.

Греція

Влітку 2021 року країна прийняла понад 6 мільйонів туристів та досягла показників 12 мільярдів євро доходів від туризму.

За словами міністра туризму Греції Харіса Теокаріса, Греція була найпопулярнішим напрямком навіть серед французів (450 000 прибулих), які зазвичай відпочивають всередині країни.

Іспанія

Приблизно 8,1 % респондентів планують або вже відвідали Іспанію цього літа, що на 29 % менше, ніж у минулому опитуванні.

Однак офіційні дані влади Іспанії показують, що країна прийняла близько 5 мільйонів міжнародних пасажирів лише в серпні, що на 172% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом, в липні 2021 року туристичний сектор Іспанії збільшився на 78 % у порівнянні з попереднім роком, склавши 4,4 мільйона гостей.

Італія

Близько 8,9% всіх респондентів опитування сказали, що планували відвідати Італію протягом цього часу. З квітня по липень Італія зафіксувала 567-відсоткове збільшення бронювання авіаквитків та 1091% бронювання готелів.

Більшість туристів прибули із Західної Європи – Німеччина, Франція, Бельгія, Данія, Австрія, Іспанія та Англія.

Ці результати, хоча і позитивні, залишаються далекими від показників 2019 року. Порівнюючи бронювання авіаквитків до Італії в серпні 2021 року проти серпня 2019 року, ми виявили зниження на 46%,

– пояснюють у повідомленні.

З усім тим, влітку 2021 в Італії різко зріс внутрішній туризм: 23 мільйони італійців обрали свою країну для відпочинку.

Франція

Попри те, що лише 8% сказали, що Франція є їхнім головним пунктом призначення, країна залишається найвідвідуванішою країною у світі.

У 2020 році держава прийняла 35 мільйонів туристів, ціль на 2021 рік – 50 мільйонів мандрівників, оскільки впроваджена вакцинація та послаблень обмеження на в'їзд.

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Щороку мандрівники з усього світу відвідують Францію, однак найпопулярніша вона серед бельгійців, німців, голландців, британців та американців.

Хорватія

За словами директора хорватської національної туристичної ради (HTZ), в Хорватії було зареєстровано 2,6 мільйона прибулих та понад 11,7 мільйона ночівель, що на 53% більше, ніж минулого року.

Більш того, інтерес британських мандрівників зріс на 8%.

У червні лише за вихідні Хорватія прийняла близько 290 тисяч відвідувачів, що на 40% більше, ніж у 2020 році.

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Популярний туроператор Join UP! провів дослідження, й оприлюднив результати:

Туреччина – 157,3 тисячі;

– 157,3 тисячі; Єгипет – 97,6 тисячі;

– 97,6 тисячі; Чорногорія – 37,2 тисячі;

– 37,2 тисячі; Греція – 29,8 тисячі;

– 29,8 тисячі; Албанія – 8,9 тисячі.

Лідери серед туристів залишаються майже незмінними. Річ у тім, що в більшість з цих країн діяли спрощені умови в'їзду.