Огляд готелів Єгипту: куди можна їхати на відпочинок, а куди – не варто

Єгипет вже багато років залишається одним з найпопулярніших напрямків для пляжного відпочинку серед українців. Тепле Червоне море, система "все включено" й велика кількість готелів приваблюють туристів впродовж всього року.

Вдалий відпочинок залежить багато в чому від правильного готелю, тому туристична експертка @ira_hottout3 розповіла в тіктоці, які готелі мають чудові рифи й сервіс, а які здатні зіпсувати враження від поїздки.

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Що треба знати про різні готелі Єгипту?

Серед готелів, які отримали найменше схвалення, опинилися Sunny Days, Titanic Palace Resort, The Grand Hotel, а також готелі мережі Hawaii. Експертка не рекомендує їх для бронювання.

Позитивні відгуки отримав готель Flow Spectrum. Це відносно новий відреставрований 4-зірковий готель. Також хорошим вважається Beach Albatros Resort, який підійде для сімейного відпочинку.

За словами експертки такі готелі як Reef Oasis Blue Bay та Reef Oasis Beach Resort можуть похвалитися чудовими кораловими рифами, якісним харчуванням та комфортниими умовами для сімей з дітьми.

Серед найкращих варіантів у Шарм-ель-Шейху також назвали готелі Nubian Village та Nubian Island. Жінка виокремила тут прекрасне харчування, зокрема те, що кожного дня в цих готелях є морепродукти.

Огляд на готелі Єгипту: дивіться відео

У коментарях думки деяких туристів розділились, оскільки мандрівники зазначили, що залишилися задоволені відпочинком у деяких готелях, які авторка віднесла до невдалих варіантів. Тому враження від готелю часто залежить від особистих очікувань, бюджету та навіть сезону відпочинку.