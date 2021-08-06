Всі розслабилися: експерти вказали на справжні причини закриття готелів у Єгипті

На курортах у Єгипті проводять секретні інспекції відомих курортів з кінця червня. А саме в готелях Шарм-ель-Шейха, Хургади й Каїру. На деякі з них наклали штрафи через недотримання санітарних норм, інші не приймають гостей. Турагенти повідомляють, що такі перевірки почали здійснювати після того, як відновили рейси з Росії.

Поширення штаму Дельта: як працюють готелі в Єгипті

Менеджер турагенції Kompas Тетяна Пелюх розповіла, що Уряд Єгипту почав проводити відкриті та таємні перевірки на дотримання карантинних заходів через поширення нового штаму Дельта.

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З кінця червня закрилися курорти не лише в Шарм-ель-Шейху й Хургаді. Це були готелі та заклади безпосередньо в Каїрі. Наразі відомо, що вони закрилися із-за перевірки. Але виявили порушення не в обслуговуванні та порушенні карантинних норм, а поломці водопостачання,

– розповіла експертка.

Пелюх зазначила, що мовиться, зокрема, про готель Rehana Royal Beach 5* у Шарм-ель-Шейху.

За словами Тетяни Пелюх, багато готелів вже прийшли ці перевірки. У них були виявлені мінімальні недотримання санітарних норм, переважно зі сторони туристів. Після перевірок, каже експертка, у ресторанах та кафе почали повертати дотримання маскового режиму.

Це ніяк не вплине на туристів. Просто повернеться обов’язкове носіння масок у закладах харчування. Всі розслабилися та почали нехтувати правилами,

– додала Пелюх.

Голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів України Ігор Голубаха зазначає, що ці перевірки посилилися у зв'язку зі швидким відновленням чартерних рейсів з Росії на курорти Єгипту.

Безумовно це пов’язано з тим, що Єгипет захищає своїх громадян і туристів, які приїжджають від можливості заразитися і погіршити стан свого здоров’я. Те, що санітарні норми завжди були на єгипетських курортах – ми це бачили,

– зазначив Ігор Голубаха.

І додав: "В тому числі українські турагенти були присутні з міністром культури й туризму Єгипту, який прибував в Україну та розповідав, які санітарні норми та дії вводяться для того, щоб зменшити ризики від коронавірусу".

Він зазначає, що статистики, скільки готелів зараз закрито – немає. У випадку, якщо збільшиться кількість хворих на COVID-19, то безумовно вони будуть закриватися.

Єгипет, як і Туреччина, наголошував на тому, що будуть проводити певні міри для підвищення безпеки туристів, які будуть приїжджати до Єгипту. Планово чи ні, але працівники готелів будуть робити вакцинацію,

– додав Голубаха.

У липні 2021 року Уряд Єгипту встановив 50% ліміт завантаження готелів, ресторанів і культурних цінностей, щоб протистояти поширенню COVID-19, але згодом цей ліміт підвищили до 70%.

Що перевіряють?