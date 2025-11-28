Де цьогоріч стоятиме головна ялинка України та коли ми її побачимо у всій красі
- Головну ялинку України встановлять у Києві на знайомій локації, а офіційне відкриття відбудеться у грудні на знаменну дату.
- Ялинка буде штучною, прикрашеною понад 10 тисячами іграшок, а святкову локацію фінансуватимуть меценати.
Різдво наближається шаленим темпом, як і Новий 2026 рік. Відтак виникає резонне питання – коли й де відкриють головну ялинку країни?
І на це питання є прості та чіткі відповіді. 24 Канал із посиланням на VisitUkraine розповість про це докладніше.
Коли відкриють головну ялинку країни у Києві та де це буде?
Головну ялинку України на святковий зимовий сезон 2025 – 2026 років традиційно встановлять у Києві на Софійській площі. Офіційне відкриття локації заплановане на День святого Миколая – 6 грудня 2025 року.
Саме цього дня святкове містечко навколо ялинки почне повноцінно працювати. Святкову підсвітку запустять, однак масових концертів чи великих зібрань, як і в попередні роки війни, не проводитимуть – із міркувань безпеки.
Як зазначає КМВА, місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію. Головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків зі солодощами й гарячими напоями встановлять на Софійській площі коштом меценатів.
Зверніть увагу: офіційно придбати ялинку в Києві можна буде від 4 грудня. Планують відкрити 141 точку, де продаватимуть ялинки.
Такою була київська ялинка у грудня 2024 року: дивіться відео DmytroSudakevych
Якщо ви ніколи не бували у Києві, але плануєте візит на відкриття ялинки саме 2025 року – не хвилюйтеся, знайти локацію не буде складно. Софійська площа розташована в самому історичному центрі Києва, між Софією Київською та Михайлівським Золотоверхим собором.
Зауважмо, головна ялинка країни буде штучною, а прикрашатимуть її понад 10 тисяч іграшок. Та поки що на локації монтують каркас, перевіряють енергоспоживання, облаштовують ковзанку та займаються іншими підготовчими роботами.
Через дію воєнного стану й економію електроенергії ілюмінація працюватиме в обмеженому режимі та за певним графіком. А проте організатори обіцяють створити відчуття свята й атмосферу Різдва.
Які ще цікаві різдвяні туристичні магніти України варто відвідати?
"Зимова країна" на ВДНГ у Києві. Її відкривають уже 29 листопада. Там діятимуть велика ковзанка, колеса огляду, різдвяний ярмарок, "Оранжерея чар", резиденція Санти та низка тематичних атракціонів до другої половини січня.
Різдвяний Львів у 2025 – 2026 роках знову стає одним із головних зимових напрямків. На площі Ринок та проспекті Свободи заплановані ярмарки, хода звіздарів, вертепи й святкові концерти.
