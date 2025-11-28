Де цьогоріч стоятиме головна ялинка України та коли ми її побачимо у всій красі

Різдво наближається шаленим темпом, як і Новий 2026 рік. Відтак виникає резонне питання – коли й де відкриють головну ялинку країни?

І на це питання є прості та чіткі відповіді. 24 Канал із посиланням на VisitUkraine розповість про це докладніше.

Дивіться також Казкові ярмарки та святкова феєрія: ось два міста, куди точно варто поїхати на Різдво в Україні

Коли відкриють головну ялинку країни у Києві та де це буде?

Головну ялинку України на святковий зимовий сезон 2025 – 2026 років традиційно встановлять у Києві на Софійській площі. Офіційне відкриття локації заплановане на День святого Миколая – 6 грудня 2025 року.

Саме цього дня святкове містечко навколо ялинки почне повноцінно працювати. Святкову підсвітку запустять, однак масових концертів чи великих зібрань, як і в попередні роки війни, не проводитимуть – із міркувань безпеки.​

Як зазначає КМВА, місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію. Головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків зі солодощами й гарячими напоями встановлять на Софійській площі коштом меценатів.

Зверніть увагу: офіційно придбати ялинку в Києві можна буде від 4 грудня. Планують відкрити 141 точку, де продаватимуть ялинки.

Такою була київська ялинка у грудня 2024 року: дивіться відео DmytroSudakevych

Якщо ви ніколи не бували у Києві, але плануєте візит на відкриття ялинки саме 2025 року – не хвилюйтеся, знайти локацію не буде складно. Софійська площа розташована в самому історичному центрі Києва, між Софією Київською та Михайлівським Золотоверхим собором.

Зауважмо, головна ялинка країни буде штучною, а прикрашатимуть її понад 10 тисяч іграшок. Та поки що на локації монтують каркас, перевіряють енергоспоживання, облаштовують ковзанку та займаються іншими підготовчими роботами.

Через дію воєнного стану й економію електроенергії ілюмінація працюватиме в обмеженому режимі та за певним графіком. А проте організатори обіцяють створити відчуття свята й атмосферу Різдва.

Які ще цікаві різдвяні туристичні магніти України варто відвідати?