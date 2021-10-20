Гламурний кемпінг у пустелі: в ОАЕ відкрили перший комфортабельний готель для екотуристів

У пустелі емірату Шарджа відкривається перший комфортабельний глемпінг для екотуристів. Moon Retreat з'явиться в районі Млейха.

Глемпінг: що це

Дослівно з англійської – гламурний кемпінг, а насправді ж, легкі комфортабельні будиночки або шатра. Це відносно новий формат відпочинку орієнтований на тих, хто хоче побути ближче до природи, але з комфортом рівня готелю.

Від ночівлі в наметі глемпінг відрізняє комфорт: м'які повноцінні ліжка, облаштовані ванні кімнати, туалети й кухня. Ще він не повинен шкодити природі, тому глемпи – це шатра або сфери, що легко монтуються та для зведення яких не потрібно робити капітальні втручання в навколишнє середовище.

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У Шарджі відкрився перший глемпінг у пустелі

Автором проєкту "Moon Retreat" виступило Управління з інвестицій та розвитку емірату (Shurooq).

Поціновувачів комфортного відпочинку на природі й ночівель просто неба чекають 10 наметів з односпальними ліжками й 4 сімейні намети.



Moon Retreat у пустелі / Фото shurooqsharjah

Кожен з них оснащений приладдям для приготування їжі, кондиціонерами, холодильниками, ванними кімнатами та басейном.



Глемпи всередині / Фото booking.com

Гості також матимуть можливість насолодитися різноманітними видами активного відпочинку, зокрема походи та розбивання дюн.



У Шарджі відкрився перший глемпінг у пустелі / Фото shurooqsharjah

Вартість глемпів

На сайті Booking можна забронювати номери в глемпінгу – наприклад, у листопаді, одна доба в пустелі в 4-місному тенті обійдуться в 1 022 долари. У двомісному куполі – від 598 доларів за ніч.