Глемпинг: что это

Дословно с английского – гламурный кемпинг, а на самом деле, легкие комфортабельные домики или шатра. Это относительно новый формат отдыха ориентирован на тех, кто хочет побыть ближе к природе, но с комфортом уровня отеля.

От ночевки в палатке глемпинг отличает комфорт: мягкие полноценные кровати, оборудованные ванные комнаты, туалеты и кухня. Еще он не должен вредить природе, поэтому глемпы – это шатра или сферы, что легко монтируются и для возведения которых не нужно делать капитальные вмешательства в окружающую среду.

Читайте также Саудовская Аравия превратит нефтяную платформу на гостиничный курорт и парк развлечений: видео

В Шардже открылся первый глемпинг в пустыне

Автором проекта "Moon Retreat" выступило Управление по инвестициям и развитию эмирата (Shurooq).

Ценителей комфортного отдыха на природе и ночевок под открытым небом ждут 10 палаток с односпальными кроватями и 4 семейные палатки.



Moon Retreat в пустыне / Фото shurooqsharjah

Каждый из них оснащен принадлежностями для приготовления пищи, кондиционерами, холодильниками, ванными комнатами и бассейном.



Глемп внутри / Фото booking.com

Гости также смогут насладиться разнообразными видами активного отдыха, в том числе походы и разбивания дюн.



В Шардже открылся первый глемпинг в пустыне / Фото shurooqsharjah

Стоимость глемпа

На сайте Booking можно забронировать номера в глемпингу – например, в ноябре, одна сутка в пустыне в 4-местном тенте обойдутся в 1 022 доллара. В двухместном куполе – от 598 долларов за ночь.