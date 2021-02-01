В "туристичній столиці" Туреччини розпочався гірськолижний сезон: що відомо про курорт

На гірськолижному курорті Сакликент справжня зимова погода. В горах Анталії вже підготували снігові траси й чекають у гості шанувальників активного зимового відпочинку.

Джерело: агентство Anadolu

У південній турецькій провінції Анталія, після нещодавнього снігопаду в районі гірськолижного курорту Сакликент намело до 30 сантиметрів снігу. Це дозволило відкрити гірськолижний сезон.

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Що відомо про курорт Сакликент

Гірськолижний курорт розташований 50 кілометрів від аеропорту Анталії – в гірському хребті Бейдаг. Його висота – 2550 метрів над рівнем моря. Вважається, що завдяки відстані можна в один день і покататися на лижах, і скупатися в Середземному морі. З листопада по травень на курорті сонячно, температура рідко буває нижче –5. Середня товщина снігу на схилах – 50 – 100 сантиметрів.

На курорті є чотири лижних траси: для початківців, середнього рівня і професійних ентузіастів. Туристи можуть кататися на лижах чи сноуборді протягом 5 кілометрів без будь-яких перерв. На курорті працюють три підіймачі.



Траси на курорті Сакликент / aa.com.tr

Обладнання на об'єкті нещодавно було оновлено, і на ремонт були витрачені мільйони турецьких лір. Також тут вжиті заходи проти COVID-19 для безпеки туристів.

Як відпочити на курорті

Вирушити на гірськолижний відпочинок можна з туристичною компанією або самостійно – з Києва літають кілька авіакомпаній. Наприклад, МАУ та Air Azur.

Якщо ви відпочиваєте на Анталійському узбережжі, то дістатися сюди можна на таксі або автобусі. Дорога від моря в гори займає не більше як годину.

До слова, на початку лютого на Анталійському узбережжі проживання в готелях доступно зі знижками до 40% – на попит і туристичний потік вплинули карантинні правила в країні.



Відпочинок в Анталії взимку / ideateka.travel

Відповідно до обмежень, у готелях закрили спа-зони, хамами й басейни. Також робота ресторанів у містах Туреччини обмежена доставкою і виносом. Втім, харчування в готелях залишилося на колишньому рівні, а комендантська година на туристів не поширюється.

Ситуація з коронавірусом у Туреччині

За даними Worldometer, станом на 1 лютого 2021 року в Туреччині виявлено 2 477 463 випадків зараження коронавірусом, 2 362 415 осіб одужали, 89 055 хворіють, а летальних випадків – 25 993.

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Слід пам'ятати, що з 29 грудня до 1 березня 2021 року в країні ввели вимогу для іноземних туристів пред'являти довідку про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до вильоту. Для поїздки в Туреччину необхідно оформити страховку від COVID-19.