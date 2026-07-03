На авто сюди не доїдеш: як знайти найкрасивішу локацію у Доломітових Альпах

У соцмережах ви могли бачити неймовірні фотографії з так званого "гірського кінотеатру" у Доломітових Альпах – місця, від якого буквально перехоплює подих. Тут є зелені луки, краєвид на гори, дерев'яні хати й лежаки. Ця локація називається Cinema delle Odle (Geislerkino) і доїхати до неї автомобілем неможливо.

Українка Юлія на своїй тікток-сторінці @yulli.maay детально розповіла про те, як дісталася до Cinema delle Odle і поділилася корисними порадами.

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Як знайти найкрасивіше місце у Доломітових Альпах?

Перед поїздкою у цю альпійську казку дівчина перечитала весь інтернет і зрештою знайшла найближчу парковку, від якої стартує зручний маршрут до "гірського кінотеатру" – Parcheggio Malga Zannes. Однак туристам не пощастило – коли вони приїхали, усі місця на майданчику були зайняті, тож довелося імпровізувати.

Багато людей залишають автомобілі в St. Magdalena, але звідти підйом до локації значно довший. Тож українці залишили машину біля церкви St. John. Парковка на цілий день коштувала 10 євро, а розрахуватися в терміналі можна було як готівкою, так і карткою.

Українка розповіла, як дійти до "гірського кінотеатру" в Доломітах: відео

Далі на туристів чекав перший похід у гори. Дівчина не достатньо до нього підготувалася, тому опісля дала кілька важливих порад іншим туристам, які підуть на локацію:

обов'язково візьміть головний убір, бо сонце дуже пече;

візьміть достатню кількість води. У туристів вона швидко закінчилася, але, на щастя, вони знайшли джерело, де змогли поповнити свої запаси;

будьте готові до постійного підйому, хоча він і не різкий, але все одно виснажує.

Дорогою можна не боятися заблукати, адже маршрут промаркований – треба йти в сторону Delle Odle. Довжина шляху становить 6 кілометрів – туристи подолали його приблизно за 2 години, враховуючи перепочинки.



"Гірський кінотеатр" взимку / Фото Franz Schu

Загалом маршрут дуже мальовничий – ліс, річка, вид на гори, корови. Та найцікавіше чекає наприкінці шляху – тут ви потрапляєте у найкрасивіший кінотеатр, який коли-небуть бачили. Тільки замість фільмів – звуки природи і види на могутні Доломіти.

На цій території є ресторан, зона відпочинку, фотографії з якої завірусилися у Pinterest, дитячий майданчик і безмежні квітучі галявини з видом, який вже ніколи неможливо забути.

Що треба знати про Cinema delle Odle (Geislerkino)?

Цей мальовничий оглядовий майданчик на Альпи розташований у долині Валь-ді-Фунес в Італії на висоті 1996 метрів над рівнем моря. Локацію прозвали "гірським кінотеатром" через неймовірні живі краєвиди та лежаки, які розташовані на галявині. Туристи можуть просто лежати і насолоджуватися видом на гори Одля і небо.