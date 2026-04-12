Не лише море: найкращі гірські локації Албанії, про які ви могли не чути
- Mount Tomori відома як "трони богів" і приваблює туристів зимовими походами та каньйонами річки Осум.
- Morava Mountain пропонує спокійний відпочинок без масового туризму, а Zla Kolata Mountain підходить досвідченим туристам через складні маршрути.
Албанія відома своїм узбережжям і пляжними курортами, однак не менш вражаючою є її гірська частина. Тут розташовані високі вершини, національні парки та місця з давніми легендами.
Більшість туристів сприймають Албанію насамперед як напрямок для пляжного відпочинку, однак ця країна має значно більше, ніж просто узбережжя. Нижче розповідаємо про найцікавіші гірські локації, з посиланням на TripAdvisor, які відкривають зовсім іншу сторону Албанії.
Які гори Албанії варто відвідати туристам?
- Mount Tomori – одна з найособливіших і найзагадковіших гір Албанії, яку часто називають "тронами богів" через її висоту, суворий характер і численні легенди, розповідає Adventure Albania. Взимку гора повністю вкривається снігом і стає популярною серед туристів, які можуть досліджувати каньйони річки Осум, печери вздовж її течії, старі мости й церкви, а також займатися зимовими походами або лижним спортом.
Як виглядає гора взимку: дивитись відео
- Morava Mountain – гірська зона в межах національного парку, яка приваблює передусім любителів спокійного відпочинку. Тут немає масового туризму, зате є ліси, оглядові точки та маршрути, з яких відкриваються краєвиди на навколишні долини. Це місце часто обирають для легких хайкінгів і природи без натовпів.
- Zla Kolata Mountain – одна з найвищих і найскладніших для сходження вершин Проклетських Альп. Розташована на кордоні з Чорногорією, вона відома різкими перепадами висот, кам'янистими стежками та панорамами альпійського типу. Це маршрут для досвідчених туристів.
Zla Kolata Mountain / фото Вікіпедії
- Malit me Gropa – карстовий гірський регіон із незвичайним рельєфом. Тут можна побачити глибокі провалля, печери та кам'яні утворення, які формувалися протягом тисячоліть. Це одна з найменш типових і найбільш "неземних" локацій у країні.
- Pogradec Castle area – історична зона на височині над озером Охрид. Руїни замку поєднуються з гірськими схилами, а з вершини відкриваються краєвиди на одне з найстаріших і найчистіших озер Балкан.
- Gjallica – одна з ключових вершин північної Албанії, яка відома складними маршрутами та дикою природою. Підйом сюди потребує підготовки, але винагородою стають широкі панорами гірських хребтів.
- Homestead Albania – унікальна гірська зона, де поєднуються природа та виноробство. Тут розташовані виноградники, фермерські господарства та місця для дегустацій, що робить регіон популярним серед агротуризму.
Що варто знати перед поїздкою в Албанію?
Українка, що живе в Албанії, розповіла про важливі поради перед візитом у цю країну. Наприклад, вона радить їхати в Албанію в кінці червня або на початку вересня, коли нема такої сильної спеки.
Також в Албанію варто брати з собою готівку, адже розрахуватися карткою можна не всюди. Навіть найпопулярніші туристичні заклади часто приймають лише готівку.
