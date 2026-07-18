Туристів цієї країни найбільше не люблять: вони жахливо поводяться у відпустці

Не всі туристи залишають після себе приємні враження. На популярних курортах місцеві жителі згадують одну національність із роздратуванням. Причиною стали гучні вечірки, нехтування місцевими звичаями та любов до алкоголю.

Йдеться про британців, яких вважають навіть гірших за росіян, пише Daily Mail.

Чому британці вважаються поганими туристами?

Одна з претензій до туристів із Великої Британії стосується зовнішнього вигляду. Мандрівник Лі Томпсон, який побував у більш ніж сотні країн каже, що багато людей поводять себе погано за межами готелю.

Британці можуть прийти в ресторан без сорочки чи заходити в храм у пляжному одязі. За його словами – це прояв неповаги до місцевих традицій та культури.

Та доволі значущою залишається проблема зловживання алкоголем. Власник магазину на Криті розповів, що британська молодь часто напивається й влаштовує безлад, не проявляючи поваги ні до місцевих жителів, ні до країни.



Британці часто обирають пиво замість традиційних напоїв / Фото Pexels

Крім того, вони мають погану звичку займати лежати біля басейну ще до світанку. Насправді така хитрість виглядає неповагою до інших гостей.

А ще багато британських туристів навіть після відпочинку в іншій країні шукають англійські паби, традиційні сніданки, трансляції футбольних матчів та віддають перевагу пиву й звичній для себе їжі. Знайомство з місцевою кухнею їх мало цікавить.

Експерти кажуть, що головною рисою хорошого туриста є повага до культури й традицій країни, яку він відвідує. Готовність приймати місцеві правила і є ознакою дорослого й відповідального мандрівника.