Гігантська скрипка пропливла Гранд-каналом Венеції – струнний квартет дав концерт прямо на ній

Чого тільки не побачиш у Венеції: колоритні споруди, гондоли, карнавали тощо. Наприклад, нещодавно Великим каналом проплило гігантське судно-скрипка зі струнним квартетом, який давав концерт.

"Інструмент" довжиною 12 метрів створив венеційський художник Лівіо Де Марчі. Він назвав човен "Скрипка Ноя".

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Створення "Скрипки Ноя"

Лівіо Де Марчі ця ідея прийшла під час торішньої ізоляції.

Ця скрипка – ознака перезапуску Венеції після локдауну,

– заявив він під час заходу.

Художник є великим шанувальником Вівальді, саме тому вирішив створити човен у вигляді скрипки.



Творець гігантської скрипки / Фото Сьюзен Райт

"Скрипка Ноя" виготовлена ​​з приблизно тисячі різних порід дерева, а всередині сховано двигун.



Як створювали човен-скрипку / Фото Сьюзен Райт

За словами автора, назва човна має відсилання до Ноєвого ковчега, який мав принести послання надії після шторму. В цьому випадку, скрипка повинна пропагувати "мистецтво, культуру та музику".

Концерт на "Скрипці Ноя"

Минулими вихідними скрипка вирушила у плавання Гранд-каналом Венеції. Та все не так просто – на ній виступив струнний квартет – Катерина Камоцці, Анжеліка Факкані, Тіціана Гаспароні та Сокол Прекалорі.



Концерт у Венеції на гігантській скрипці / Фото Getty Images

Музиканти виконали знаменитий твір Антоніо Вівальді "Пори року".

Це був найбільш зворушливий досвід у моєму житті,

– поділилася одна з віолончелісток Тіціана Гаспароні.



Струнний квартет дав концерт на "Скрипці Ноя" / Фото Сьюзен Райт

Як зазначив Де Марчі, в основному плавання було плавним, однак хвилювання проявлялося в ті моменти, коли "ніс" надто різко відхилявся в ту чи іншу сторону.

Скажімо так, між вітром і хвилями це було складно,

– сказала інша музикантка Катерина Камоцці.

Попри те, що музиканти грали стоячи, вони навряд чи пропустили ноту. Одного разу партитура для альта вилетіла з музичного стенда у воду, але її швидко відновили.



Лівіо Де Марчі разом зі струнним квартетом / Фото Сьюзен Райт

Тисячі людей збиралися на гондолах, катерах, мості Академії та вздовж усього каналу, аби стати свідками неймовірного концерту, що включав твори Вівальді, Баха та Шуберта.

Струнний квартет дав концерт на "Скрипці Ноя": дивіться відео