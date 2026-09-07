Назва може створювати хибне враження, ніби мовиться про якийсь особливий тип відпочинку. Насправді гарячий тур – це тур, який продають за зниженою ціною незадовго до дати вильоту. Іноді різниця зі звичайною вартістю справді може бути суттєвою. Детальніше про такий формат турів розповість 24 Канал.

Що таке гарячий тур?

Гарячим називають тур, який туроператор або агентство прагне продати максимально швидко, оскільки до вильоту залишається мало часу. Причини можуть бути різними: у літаку залишилися вільні місця, готель не заповнив усі номери тощо. Щоб не залишати непродані місця, туроператори знижують ціну. Саме тому турист може придбати пакет із перельотом, проживанням та іншими послугами дешевше, ніж якби бронював таку саму поїздку заздалегідь.

При цьому гарячий тур не означає, що готель поганий. Найчастіше ціна низька через необхідність швидко продати тур. Або ж є ще одна причина виникнення гарячого туру – у туристів, які купили цей тур раніше, можливо, навіть під час раннього бронювання, коли ціни доступніші, змінилися плани й вони не можуть поїхати. Тоді, аби повернути їм гроші, турагенції намагаються швидко продати тур іншим людям.

Чому восени гарячих турів стає більше?

Одна з головних причин – сезонність. Після завершення пікового літнього періоду попит на пляжний відпочинок у Європі зменшується. Частина туристів повертається до роботи та навчання, а сім'ї з дітьми вже не так активно планують поїздки.

Водночас на деяких курортах у вересні та навіть жовтні ще зберігається тепла погода і комфортне море. Готелі можуть переходити на нижчі сезонні тарифи, попит на авіаперельоти також змінюється. У результаті восени можна знайти вигідні пропозиції саме за рахунок сезонного падіння цін.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому туристи обирають цей формат?

Головна перевага очевидна – можливість заощадити. Якщо дата відпустки не прив'язана до конкретного дня, турист може стежити за пропозиціями та обрати напрямок з найкращою ціною.

Гарячі тури також підходять тим, хто не любить місяцями планувати відпустку. Побачивши цікаву пропозицію, можна швидко зібратися і вирушити у подорож буквально через кілька днів. Такий формат особливо зручний для туристів, які:

можуть швидко змінити дату відпустки;

не мають принципової вимоги до конкретного готелю;

готові розглядати кілька напрямків;

хочуть витратити на поїздку менше;

не бояться планувати подорож за кілька днів до вильоту.

Однак гарячий тур не підійде для тих, кому потрібна максимальна свобода вибору. Тут не можна обирати вид з номера і його категорію, місто вильоту чи тривалість відпочинку. Якщо відпустка повинна відбутися у чітко визначені дати, то краще не покладатися винятково на гарячі пропозиції.