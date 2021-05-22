Француз латає мозаїкою діри на тротуарах, створюючи барвисті орнаменти

Французького майстра мозаїки, відомого під ніком Емемем, у рідному місті Ліон прозвали хірургом з тротуару. Він ремонтує вибоїни та обвалені фасади, створюючи неймовірні мозаїчні орнаменти.

Складні геометричні мотиви, викладені первозданною плиткою, обнімають тріщини та голосно заявляють про те, що на цьому місці щось трапилося. Роботи Емемема можна знайти по всьому Парижу, Ліону і навіть у Барселоні.

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Заняття на все життя

Вперше Емемем постелив мозаїку на тротуарі 10 років тому, коли опинився у пошкодженій алеї в Ліоні. На той час він вже працював з керамікою та застосував свою майстерність на пожвавленій відкритій території.

З 2016 року він постійно заповнює вибоїни на тротуарах та обвалені фасади будинків по всій Франції.

"Це послідовність багатьох місць, роздумів і експериментів, які я робив раніше. Я займався подібними речами раніше, використовуючи інші техніки та опори. І коли нарешті з’явилося це (ремонт тротуарів мозаїкою – 24 канал), я зрозумів, що знайшов саме те, чим буду займатися все життя,

– розповідає Емемем.

Художник мозаїки часто проводить різні виставки своїх робіт, а також публікує світлини в інстаграмі.