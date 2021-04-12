Заблукати не вийде: франківчанин розробив додаток для мандрівників Карпатами – відео

Останнім часом багато туристів губляться в Карпатах. Щоб уникнути таких ситуацій в майбутньому – розробили додаток, з яким ви точно не заблукаєте!

Його творцем є Роман Гелемб'юк. Оскільки він сам турист – вирішив створити додаток, де охочі можуть ділитися інформацією.

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Пам'ятаєте як Ігор Грищенко заблукав в Карпатах? Він тоді знайшов прихисток у рятівній колибі. Так-от у додатку відмічені всі такі колиби.

Крім того, він пропонує: туристичні маршрути різної складності; точки джерел, де можна набрати води; місця, де найзручніше розкласти намет.

І найважливіше – додаток працює і без мережі. Навіть, якщо ви опинитеся в місцевості, де з'єднання відсутнє – не заблукаєте!

Сміливо вирушайте в гори!