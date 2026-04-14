Легендарна фортеця у Карпатах знову у центрі уваги: тепер там є унікальний піший маршрут

Фортеця Кольц – це одна з найвідоміших середньовічних пам'яток Румунських Карпат, яка привертає увагу як своєю історією, так і численними легендами. Тепер біля пам'ятки облаштували новий туристичний маршрут довжиною близько одного кілометра.

Замок у Карпатах, відомий як фортеця Кольц, знову привертає увагу туристів завдяки новому тематичному маршруту, облаштованому біля підніжжя гір Ретезат у Румунії, розповідає Adevarul.

Як змінюється одна з найзагадковіших фортець Карпат?

Руїни середньовічної фортеці, зведеної у 14 столітті родом Кендеффі, розташовані на стрімких скелях над долиною річки Рошор і вже понад шість століть залишаються одним із найзагадковіших історичних об'єктів регіону Țara Hațegului.

Як виглядають краєвиди з фортеці: дивитись відео

Фортеця, яку часто пов'язують із літературним образом "Замку в Карпатах" Жуля Верна, довгий час була оточена легендами про привидів, скарби та містичні явища. Не менш відомою є розташована навпроти монастирська церква Кольц, історія якої також обросла народними переказами та суперечливими тлумаченнями щодо пошкоджених середньовічних фресок.

Останніми роками територію навколо пам'ятки впорядкували та створили коротку пішохідну стежку довжиною трохи понад кілометр, який пролягатиме дорогою від села Сусені до середньовічної фортеці Кольц.

Особливістю стежки стануть ілюстровані інформаційні панелі, створені художником Шербаном Андрєску, які перетворять маршрут на історію, розказану у форматі коміксу. Окрім цього, вздовж шляху передбачені зони відпочинку, тематичні покажчики, інтерактивні дерев'яні елементи та система цифрового моніторингу відвідувачів, що має зробити маршрут більш інтерактивним і зручним для туристів.

Як дістатися до фортеці?

Дістатися до фортеці можна з села Рау де Морі, звідки пішохідний підйом займає близько 20 – 30 хвилин.

Важливо: попри розвиток інфраструктури, місцевість залишається гірською і потенційно небезпечною через стрімкі урвища та складний рельєф.

