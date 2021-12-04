Forbes назвав 10 найдорожчих готелів світу у 2021 році: як вони виглядають
Джерело:Forbes
Яку максимальну ціну ви платили за добу у готелі? Б'ємося об заклад, вона була значно нижчою за вартість ночі у найдорожчих номерах світу.
Разом із порталом Merchant Cash Advance, Forbes виокремив 10 розкішних готелів, відпочинок у яких може розорити звичайних людей. Розповідаємо, скільки доведеться заплатити за ніч в екстравагантних та вишуканих номерах.
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Королівський люкс у Бурдж Аль Араб (Дубаї)
Ніч в люксі коштує й справді по-королівськи – 28 тисяч доларів. Готель, який рекламується як "перший семизірковий" – повністю відповідає цій характеристиці. За ці гроші ви отримуєте номер, декорований 22-каратним золотом, приватний спа-салон та найкращий сервіс.
Plaza (Нью-Йорк) / Conrad Maldives Rangali Island (Мальдіви)
Два готелі, ціна у яких становить 40 тисяч доларів за ніч, розділили між собою 9 та 8 місце.
Найдорожчий номер у відомому готелі Plaza пропонує просторий пентхаус з приватним ліфтом та вид на П'яту авеню.
За такі ж гроші Conrad Maldives – пропонує більш екзотичний відпочинок у двоповерховій віллі зі спальнею, зануреній під водою. Але є нюанс – забронювати номер можна мінімум на 4 ночі.
Готель Martinez (Канни)
Пентхаус-люкс вартістю 53 тисяч доларів на добу знаходиться поряд з фантастичними Каннами – місцем проведення відомого кінофестивалю. Номер прикрашений картинами Пікассо і Матісса. А з приватної тераси відкривається краєвид на Середземне море.
Four Seasons Hotel (Нью-Йорк)
За найдорожчий номер готелю просять 60 тисяч доларів. Ті, хто готовий заплатити цю суму отримують фантастичний пентхаус із панорамними вікнами та чотирма скляними балконами. Також в цінних входить масаж і спа-процедури.
Laucala Island Hilltop Estate (Фіджі)
Потрапити у цей величезний маєток можна лише за запрошенням його власника. Саме він переглядає заявки та приймає рішення, хто зможе відпочити в готелі посеред Тихого океану. Тим, хто отримав доступ, доведеться заплатити 61 тисячу доларів за ніч. Утім всі, хто залишався у готелі на відпочинку, стверджували, що це – справжній рай на землі.
Пентхаус у Mark Hotel (Нью-Йорк)
За ніч у найбільшому пентхаусі, який розташований на двох поверхах, просять 75 тисяч доларі. Натомість гості отримують у своє розпорядження 5 спалень, 6 ванних кімнат, 2 бари та велику терасу з видом на Центральний парк.
President Wilson (Женева)
Тут за 80 тисяч доларів за ніч можна орендувати весь восьмий поверх будівлі із 12 спальнями, 12 ванними кімнатами, джакузі та куленепробивними вікнами.
Palms Casino Resort (Лас-Вегас)
Величезний люкс за 100 тисяч доларів прикрашений витворами мистецтва можна забронювати мінімум на 2 ночі. За цю суму гості отримають пентхаус площею 836 метрів квадратних, доступ до клубів, барів та студії звукозапису Palms.
Lover's Deep Luxury Submarine Hotel (Сент-Люсія)
Lover's Deep Luxury Submarine Hotel на Карибах, ніч у якому коштує близько 235 тисяч доларів, – це підводний готель, який відправляється у подорож разом із персональним капітаном, дворецьким і шеф-кухарем.
Якщо у гостей починається морська хвороба чи легка форма клаустрофобії, капітан з радістю висадить усю команду на якийсь із найближчих островів.