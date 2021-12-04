Разом із порталом Merchant Cash Advance, Forbes виокремив 10 розкішних готелів, відпочинок у яких може розорити звичайних людей. Розповідаємо, скільки доведеться заплатити за ніч в екстравагантних та вишуканих номерах.

Читайте також Куди поїхати, щоб відчути силу природи: список локацій з "характером"

Королівський люкс у Бурдж Аль Араб (Дубаї)

Королівський люкс у Бурдж Аль Араб / Фото Pinterest

Ніч в люксі коштує й справді по-королівськи – 28 тисяч доларів. Готель, який рекламується як "перший семизірковий" – повністю відповідає цій характеристиці. За ці гроші ви отримуєте номер, декорований 22-каратним золотом, приватний спа-салон та найкращий сервіс.

Plaza (Нью-Йорк) / Conrad Maldives Rangali Island (Мальдіви)

Два готелі, ціна у яких становить 40 тисяч доларів за ніч, розділили між собою 9 та 8 місце.

Готель Plaza / Фото Plaza

Найдорожчий номер у відомому готелі Plaza пропонує просторий пентхаус з приватним ліфтом та вид на П'яту авеню.

Готель Conrad Maldives Rangali Island / Фото Conrad Maldives Rangali Island

За такі ж гроші Conrad Maldives – пропонує більш екзотичний відпочинок у двоповерховій віллі зі спальнею, зануреній під водою. Але є нюанс – забронювати номер можна мінімум на 4 ночі.

Готель Martinez (Канни)

Готель Martinez / Фото hyatt

Пентхаус-люкс вартістю 53 тисяч доларів на добу знаходиться поряд з фантастичними Каннами – місцем проведення відомого кінофестивалю. Номер прикрашений картинами Пікассо і Матісса. А з приватної тераси відкривається краєвид на Середземне море.

Four Seasons Hotel (Нью-Йорк)

Готель Four Seasons / Фото luxe

За найдорожчий номер готелю просять 60 тисяч доларів. Ті, хто готовий заплатити цю суму отримують фантастичний пентхаус із панорамними вікнами та чотирма скляними балконами. Також в цінних входить масаж і спа-процедури.

Laucala Island Hilltop Estate (Фіджі)

Готель Laucala Island Hilltop Estate​ / Фото luxe

Потрапити у цей величезний маєток можна лише за запрошенням його власника. Саме він переглядає заявки та приймає рішення, хто зможе відпочити в готелі посеред Тихого океану. Тим, хто отримав доступ, доведеться заплатити 61 тисячу доларів за ніч. Утім всі, хто залишався у готелі на відпочинку, стверджували, що це – справжній рай на землі.

Пентхаус у Mark Hotel (Нью-Йорк)

Номер у готелі Mark /Фото luxe

За ніч у найбільшому пентхаусі, який розташований на двох поверхах, просять 75 тисяч доларі. Натомість гості отримують у своє розпорядження 5 спалень, 6 ванних кімнат, 2 бари та велику терасу з видом на Центральний парк.

President Wilson (Женева)

Номер у готелі President Wilson / Фото luxe

Тут за 80 тисяч доларів за ніч можна орендувати весь восьмий поверх будівлі із 12 спальнями, 12 ванними кімнатами, джакузі та куленепробивними вікнами.

Palms Casino Resort (Лас-Вегас)

Готель Palms Casino Resort / Фото palms casino resort

Величезний люкс за 100 тисяч доларів прикрашений витворами мистецтва можна забронювати мінімум на 2 ночі. За цю суму гості отримають пентхаус площею 836 метрів квадратних, доступ до клубів, барів та студії звукозапису Palms.

Lover's Deep Luxury Submarine Hotel (Сент-Люсія)

Готель Lover's Deep Luxury Submarine / Фото luxe

Lover's Deep Luxury Submarine Hotel на Карибах, ніч у якому коштує близько 235 тисяч доларів, – це підводний готель, який відправляється у подорож разом із персональним капітаном, дворецьким і шеф-кухарем.

Якщо у гостей починається морська хвороба чи легка форма клаустрофобії, капітан з радістю висадить усю команду на якийсь із найближчих островів.