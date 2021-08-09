Фінляндія відкрилася для українських туристів: які умови в'їзду

Фінляндія відкрила свої кордони і зняла всі обмеження на в'їзд для громадян України. Вони можуть вільно подорожувати вже з 9 серпня.

Уряд прийняв рішення переглянути список третіх країн, з жителів яких знімаються обмеження на в'їзд до Фінляндії. Про це повідомила пресслужба уряду країни.

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З наступного понеділка знімаються обмеження на в'їзд до Фінляндії для тих, хто прибуває з України прямими рейсами, – йдеться в повідомленні.

В пресслужбі також додали, що наразі між Києвом і Гельсінкі двічі на тиждень – щосереди та суботи – літає українська авіакомпанія SkyUp.

Водночас відновлюються обмеження для низки інших країн. Зокрема, для туристів з Азербайджану, Південної Кореї, Японії, Молдови, Сербії та Сінгапуру. Жителям цих держав для отримання дозволу на в'їзд необхідна вагома підстава.

Зазначається, що обмеження діятимуть щонайменше до 22 серпня 2021 року.

Умови в'їзду до Фінляндії

В'їхати на територію країни й надалі можуть громадяни будь-якої країни світу, які пройшли повний курс вакцинації схваленими ЄС або ВООЗ препаратами.

Які вакцини визнає Фінляндія

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

Vaccine Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen (Johnson&Johnson);

BIBP/Sinopharm;

Covishield;

CoronaVac.

Якщо сертифікат про вакцинацію відсутній, то прибулі зобов'язані пройти тест на коронавірус на прикордонному пункті контролю.

Це не стосується тих, хто мають негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття, та людей, які можуть пред’явити довідку, що підтверджує перенесення хвороби, щонайменше пів року тому.

За даними Worldometer , станом на 9 серпня 2021 року в Фінляндії виявлено 112 207 випадків зараження коронавірусом, з них 984 летальних.

Відзначимо, раніше Греція запровадила нові обмеження на двох популярних туристичних островах, зокрема ввели комендантську годину та повну цілодобову заборону музику у всіх розважальних закладах.

Також Нідерланди запровадили штраф для туристів, які при в'їзді не матимуть необхідних документів.