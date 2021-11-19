Філіппіни готуються відкрити кордони для вакцинованих туристів
Джерело:Міністерство туризму країни
Філіппіни схвалили план, відповідно до якого, вже незабаром країна відкриє кордони для іноземних туристів. Однак це стосується лише вакцинованих від COVID-19.
Цю подію влада Філіппін назвала довгоочікуваною. Рішення приймається у зв'язку з тим, що інші країни Південно-Східної Азії потроху ослаблюють обмеження на поїздки.
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Філіппіни незабаром відкриються для вакцинованих
Так, міжвідомча цільова група з боротьби з коронавірусом "в принципі схвалила в'їзд повністю вакцинованих туристів з країн і територій, що входять в зелений список".
Проте керівні принципи ще мають бути якнайшвидше доопрацьовані для остаточного затвердження.
Дозвіл в'їзду туристів з країн "зеленої" зони або територій, більшість населення яких вакциновано, а також з низьким рівнем інфікування, допоможе у наших зусиллях щодо відновлення,
– заявила міністр туризму Бернадетт Ромуло-Пуйят.
Також вона додала, що цей крок сприятиме зміцненню довіри споживачів, які є великим внеском у валовий внутрішній продукт або зростання ВВП країни.
Пуйят зазначила, що їхні сусіди – Таїланд, В'єтнам та Камбоджа, так само оголосили про відкриття.
В'їхати на територію країни зможуть тільки повністю щеплені особи, схваленими вакцинами Управлінням з безпеки продуктів і медикаментів Філіппін або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (Pfizer і Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Janssen, Sinopharm і Covovax і "Супутник V").
До "зеленого" списку держав, чиїх громадян впускатимуть на територію Філіппін, наразі належать Японія, Китай, Саудівська Аравія, ОАЕ та Індія.
Крім того, у Мінтуризму заявили, що працюватимуть над "Вакцинованими доріжками або бульбашками" – спеціальна програма для вакцинованих туристів, які приїжджають з країн "жовтого списку". Вони зможуть в'їжджати в країну з певними обмеженнями.
COVID-19 у Філіппінах: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 19 листопада 2021 року у Філіппінах виявлено 2 823 210 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 46 698 летальних;
- Водночас 2 753 312 осіб побороли хворобу.