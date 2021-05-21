Продаж квитків онлайн розпочнеться 1 червня. Про це йдеться у твіттері вежі.

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Будемо раді знову вітати вас з 16 липня! Зверніть увагу, що онлайн-квитки будуть доступні з 1 червня, – повідомляє твітер вежі.

Кількість відвідувачів буде обмежена до 10 тисяч на день. Цього вимагають правила соціального дистанціювання під час пандемії коронавірусу, повідомляє AFP з посиланням на оператора Ейфелевої вежі.

Для відвідування будуть доступні всі поверхи, за винятком деяких ділянок, де ведуться ремонтні роботи.

Паризька пам'ятка не працювала понад три місяці під час першої хвилі COVID-19 навесні 2020-го, а потім була знову зачинена восени. Це найдовше закриття пам'ятки з часів Другої світової війни.

За даними Worldometer, станом на 21 травня 2021 року у Франції виявлено 5 568 551 випадок зараження коронавірусом, з них 108 314 летальних.

Відзначимо, раніше Франція заявила, що не пускатиме до себе туристів, які отримали щеплення російською вакциною "Супутник V".