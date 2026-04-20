Місто на Дністрі з радянською атмосферою: де народився "Король футуропрерій" Ґео Шкурупій

У цьому невеликому місті на березі Дністра у Молдові є османська фортеця, болгарське село з домашнім вином і – радянська атмосфера. А ще тут народився один із найбезстрашніших українських поетів-авангардистів.

Мовиться про Бендери у Молдові – рідний край Ґео Шкурупія. З посиланням на history.org.ua розповідаємо про все це докладніше.

Дивіться також Тут живе понад 12 тисяч мешканців: де розташоване найбільше село Європи

Місто на Дністрі, де народився геній авангарду Ґео Шкурупій: чим цікаві Бендери у Молдові?

Ґео Шкурупій – український поет, прозаїк, кіносценарист і, скажімо так, провокатор у хорошому сенсі. А народився він 20 квітня 1903 року у Бендерах, як зазначає uinp.gov.ua, нині розташованих у Молдові, у сім'ї залізничника.

Його перша збірка вийшла у 1922, коли Ґео мав лише 19 років – це були "Психетози", а на її обкладинці красувався напис: "Король футуропрерій Ґео Шкурупій". Спершу це спричинило скандал у літературному середовищі, але з часом самоназва "прилипла".

А ще з тим самим часом Шкурупій став одним із лідерів панфутуризму, видавав інші збірки, писав репортажі й знімав кіно. Та все це, на жаль, лише до 30 років – у 1937 році його розстріляли у радянських катівнях. Молодий геній авангарду в українській національній пам'яті став частиною Розстріляного відродження.

Тим часом місто, де Ґео Шкурупій народився, і сьогодні живе своїм відокремленим і дуже особливим життям. Передовсім слід знати, що Бендери офіційно є частиною Молдови, але фактично перебувають під контролем невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки".

Поїздка туди можлива, завітати можна маршруткою або потягом, але це один із найнезвичніших туристичних досвідів у Східній Європі. На в'їзді там видають тимчасовий пропуск, усередині – своя валюта, свої номерні знаки й радянська атмосфера, яку вже, на щастя, майже ніде більше не зустрінеш.

Лежать Бендери за 80 кілометрів від Кишинева. Головна пам'ятка міста – фортеця, зведена близько 1540 року османськими архітекторами на правому березі Дністра. Вона пережила облоги Петра I, перебування Карла XII й Мазепи, кілька російсько-турецьких воєн та багато іншого.

До слова, Іван Мазепа опинився у Бендерах після поразки під Полтавою у 1709 році. Власне, у ніч на 22 вересня того самого року Мазепа тут і помер, у Варниці поблизу Бендерської фортеці. На тій локації зараз стоїть пам'ятний знак на честь гетьмана, встановлений місцевою українською громадою.

Фортеця загалом частково відкрита для туристів. Поруч розташовані радянські меморіали, Преображенський собор і набережна Дністра для вечірніх прогулянок. На обід радять заїхати до сусіднього болгарського села Паркани – там подають домашні вина та молдавські страви просто неба.

Які ще туристичні магніти Молдови варто відвідати?