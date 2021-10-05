Екзотичний Маврикій знову прийматиме іноземних туристів

Про відкриття кордонів для туристів оголосила острівна країна Маврикій. Вакцинованим мандрівникам дозволять насолоджуватися курортним відпочинком на острові.

Маврикій відкрився для повністю вакцинованих відвідувачів. Однак тих, хто не отримав щеплення, теж чекають.

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Маврикій пом'якшив правила в'їзду для туристів

З 1 жовтня повністю вакцинованим іноземцям не потрібно проходити карантин на острові, але ПЛР-тести, зроблені за 72 години до в'їзду, ще вимагатимуть.

Перший потрібно здати перед поїздкою, два інших – після прибуття і на 5 день перебування в країні.

Невакцинованих туристів теж чекають на острові, проте, крім тестів, їм доведеться пройти 14-денний карантин.

Рішення про пом'якшення правил в'їзду прийняли після успішної кампанії вакцинації – 68% із 1,3 мільйона населення були повністю вакциновані, а 89% отримали принаймні одну дозу.

Це повторне відкриття неминуче, тому що життя 100 000 сімей залежить від туризму,

– заявив заступник прем'єр-міністра і міністр туризму Стівен Обігаду.

За його словами, країна "добре підготувалася" до повернення іноземних відвідувачів.

Перші літаки туристів прибули з Дубая, Парижа і Лондона у п'ятницю.

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