Такого не побачиш більше ніде: 5 нестандартних місць, які мають відвідати досвідчені туристи

Коли найвідоміші туристичні пам'ятки вже побачені, а популярні курорти більше не викликають особливого захоплення, час шукати щось незвичайне. У світі є чимало місць, які рідко потрапляють до стандартних туристичних маршрутів, але здатні подарувати зовсім інші враження від подорожі.

Навіть досвідчених мандрівників, які вже побували в десятках країн, можна здивувати незвичайними місцями. Деякі з них настільки унікальні, що здаються декораціями до фантастичного фільму. Видання Travel Off Path розповіло про 5 небанальних місць, які варто побачити хоча б раз у житті.

Які небанальні місця варто відвідати досвідченим туристам?

Чачапояс, Перу

Зазвичай туристи їдуть у Перу, щоб побачити Мачу-Пікчу. Доколумбове місто інків, звісно, вражає, але величезна кількість туристичних автобусів вбиває магію загадковості. Тим, хто прагне отримати автентичний археологічний досвід, варто вирушити у місто Чачапояс, яке розташоване на півночі Перу. Тут розташована Куелап – гірська фортеця часів цивілізації Чачапоя, відомої як "воїни хмар", яку збудували за століття до виникнення імперії інків. Коли ж інки завоювали Чачапоя, то фортеця перетворилася на потужну військову опору.

Фортеця розташована високо на вапняковому хребті й повністю оточена густими джунглями. Туристи можуть дістатися до неї на канатній дорозі.

Залишки стародавньої фортеці Куелап / Фото Walter Schuetz

Озеро Бохінь, Словенія

Словенія асоціюється у мандрівників з мальовничим озером Блед, яке останніми роками перетворилося на справжню туристичну пастку з дорожезними ресторанами довкола й заторами. Саме тому експерти радять відвідати маловідоме озеро Бохінь, яке повністю оточене Юлійськими Альпами. Бохінь розташоване на території заповідного національного парку, тож тут заборонено будувати готелі, що означає відсутність заторів і натовпів.

Озеро Бохінь восени / Фото Depositphotos

Гірокастра, Албанія

Це мальовниче стародавнє місто на півдні Албанії внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як унікальний зразок добре збереженого османського міста. Гірокастру також називають "кам'яним містом" через її архітектуру. Тут туристи можуть годинами блукати звивистими брукованими вуличками, перш ніж піднятися до середньовічного замку, з якого відкривається вид на річку й долину.

Кам'яне місто Гірокастра в Албанії / Фото Travel Off Path

Група островів Кон Дао у В'єтнамі

Південно-Східна Азія останніми роками зіштовхнулася з шаленими натовпами туристів. Та, на щастя, тут ще збереглися місця, де можна по-справжньому насолодитися красою природи. Мовиться про незаймані острови Кон Дао, більшість з яких є ненаселеними. Відсутність великої кількості туристів на Кон Дао пояснюється тим, що більшість суходолу та океану належить до національного морського парку, а тому будівництво великих курортів тут заборонене.

Архіпелаг Кон Дао / Фото PHẠM HỒNG HÀ

Салала, Оман

Місто Салала на півдні Оману пропонує туристам враження, які вони не отримають більше ніде на Землі. Тут є величезні й абсолютно пусті білосніжні пляжі, кришталево чисте Аравійське море та скелясті пустельні гори, які оточують всю цю красу.

Узбережжя Салали / Фото MOHAMMED AL DHAKHRI

Ці п'ять напрямків точно заслуговують на увагу тих, хто хоче відкрити для себе щось справді особливе, а не вкотре стояти у черзі до популярної туристичної пам'ятки.