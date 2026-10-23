Одне з 7 чудес світу скасувало бронювання квитків: що змінилося для туристів у Мачу-Пікчу

Мачу-Пікчу – це стародавнє місто інків 15 століття, яке входить до списку Нових семи чудес світу та є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Міністерство культури Перу оновило систему продажу квитків, щоб їхня доступність на офіційній платформі відповідала реальній кількості місць, які можна придбати.

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Як тепер працює система продажу квитків до Мачу-Пікчу?

Міністерство культури Перу скасувало попереднє резервування квитків. Тепер туристи мають лише 15 хвилин, щоб завершити покупку на офіційному сайті Tu Boleto. Якщо не вкластися у відведений час, резервування скасують, а квиток знову стане доступним для інших охочих.

Нова система поки працює в тестовому режимі. Після його завершення влада може збільшити або скоротити час, відведений на купівлю. У міністерстві пояснили, що зміни мають забезпечити відповідність між кількістю квитків, яку показує платформа, та тією, яку туристи справді можуть придбати.

Мачу-Пікчу / фото Canva

Які правила потрібно врахувати перед відвідуванням?

Тепер квитки до Мачу-Пікчу є виключно іменними. Дані в документі, що посвідчує особу, мають збігатися з інформацією у квитку, тому під час оформлення покупки важливо уважно перевіряти введені дані.

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Кількість відвідувачів, яким дозволено потрапити до цитаделі, не змінилася. У високий сезон вона становить 5600 людей на день, а в низький – 4500. Для маршрутів "Стежки інків" встановлено окреме обмеження до 750 відвідувачів щодоби.

Придбати квитки можна і особисто: щодня 1000 із них продають у касі DDC-Cusco в місті Мачу-Пікчу-Пуебло. Проте скористатися такими квитками можна лише наступного дня після покупки.

Як дістатися до Мачу-Пікчу туристам з Європи?

Спочатку мандрівникам потрібно долетіти до столиці Перу – Ліми, а звідти внутрішнім рейсом вирушити до Куско. Далі можна доїхати потягом або автобусом до Агуас-Кальєнтес, також відомого як місто Мачу-Пікчу. Звідти до стародавньої цитаделі туристи можуть піднятися пішки або ж скористатися автобусом.

Де розташоване Мачу-Пікчу: дивитись на картах