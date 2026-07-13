Експерти з туризму назвали 4 популярні напрямки, куди не варто зараз їхати у відпустку

Плануючи відпустку, більшість мандрівників звертає увагу на погоду, ціни та цікаві пам'ятки. Однак є деякі нюанси, про які туристи не знають, але вони можуть повністю зіпсувати відпустку. Саме тому експерти зараз радять уникати 4 популярні напрямки.

Експерти туристичного видання Travel Off Path назвали неочевидні напрямки, яких зараз краще уникати. Зазвичай вони дуже популярні серед туристів, але саме цього літа вони можуть зіпсувати враження під час відпустки.

Куди не варто їхати влітку 2026 року?

Париж, Франція. Більшість туристів точно не очікували побачити столицю Франції у цьому списку, однак зараз у Париж краще не їхати. Через нову систему в'їзду у виїзду в країни Європейського Союзу в аеропорту Шарль-де-Голль утворилися величезні черги з негромадян ЄС. Біометричні перевірки займають багато часу, тому туристи змушені годинами чекати в аеропорту. Мандрівники розповіли, що чекали майже 5 годин, щоб просто внести свої відбитки пальців і фото у систему.

Париж, Франція / Фото Pexels

Пальма-де-Майорка, Іспанія. Іспанський острів Майорка став епіцентром туристичних протестів. Місцеві мешканці втомилися від переповнених пляжів, проблем з орендою житла та інших наслідків масового туризму. На кінець липня вже запланований великий марш вулицями Пальма-де-Майорки. Їдучи у відпустку, ніхто не хоче почуватися небажаним гостем, тож краще не планувати відпочинок на Майорці цього літа. В Іспанії є ще чимало місць, де туристам будуть раді.

Пальма-де-Майорка / Фото Pexels

Рів'єра-Майя, Мексика. Плайя-дель-Кармен і Тулум відомі на весь світ своїми райськими білосніжними пляжами і бірюзовим Карибським морем. Однак цього літа все узбережжя покрите величезною кількістю бурих водоростей. У червні Університет Південної Флориди повідомив про їхню рекордно високу кількість у Карибському басейні.

Ці водорості не просто заважають зайти у воду – вони мають неприємний запах тухлих яєць і повністю покривають білосніжні пляжі. По всьому штату вже вивезли понад 80 тонн водоростей, але ситуація не покращилася. Власники готелів дуже стривожені й наполягають на офіційному оголошенні надзвичайної екологічної ситуації.

Якщо ви планували відпустку у Мексиці, то цього літа краще обрати Канкун, де проблеми з водоростями нема.



Узбережжя Мексики покрите водоростями / Фото Travel Off Path

Дубай, ОАЕ. Після нових військових ударів поблизу Ормузької протоки у липні, ситуація з регіональною безпекою залишається нестабільною. Експерти не радять цього літа відпочивати у Дубаю чи навіть планувати переліт з пересадкою у цьому місті. Річ у тому, що авіакомпанії виконують рейси за обмеженими коридорами і в будь-який момент ситуація може змінитися. Над регіоном висить загроза раптових змін у розкладі або навіть призупинення рейсів в останню хвилину.



Панорама на Дубай / Фото Pexels

Перед бронюванням квитків і готелю варто перевірити актуальні рекомендації щодо безпеки та ситуації в країні, яку ви плануєте відвідати. Навіть найпопулярніші туристичні напрямки можуть тимчасово втратити свою привабливість через обставини, які не залежать від мандрівників.