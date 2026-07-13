Эксперты туристического издания Travel Off Path назвали неочевидные направления, которых сейчас лучше избегать. Обычно они очень популярны среди туристов, но именно этим летом они могут испортить впечатления от отпуска.

Куда не стоит ехать летом 2026 года?

Париж, Франция. Большинство туристов наверняка не ожидали увидеть столицу Франции в этом списке, однако сейчас в Париж лучше не ехать. Из-за новой системы въезда и выезда в страны Европейского Союза в аэропорту Шарль-де-Голль образовались огромные очереди из неграждан ЕС. Биометрические проверки занимают много времени, поэтому туристы вынуждены часами ждать в аэропорту. Путешественники рассказали, что ждали почти 5 часов, чтобы просто внести свои отпечатки пальцев и фото в систему.

Париж, Франция / Фото Pexels

Пальма-де-Майорка, Испания. Испанский остров Майорка стал эпицентром туристических протестов. Местные жители устали от переполненных пляжей, проблем с арендой жилья и других последствий массового туризма. На конец июля уже запланирован большой марш по улицам Пальма-де-Майорки. Отправляясь в отпуск, никто не хочет чувствовать себя нежеланным гостем, поэтому лучше не планировать отдых на Майорке этим летом. В Испании есть еще немало мест, где туристов будут рады видеть.

Пальма-де-Майорка / Фото Pexels

Ривьера-Майя, Мексика. Плайя-дель-Кармен и Тулум известны на весь мир своими райскими белоснежными пляжами и бирюзовым Карибским морем. Однако этим летом все побережье покрыто огромным количеством бурых водорослей. В июне Университет Южной Флориды сообщил об их рекордно высоком количестве в Карибском бассейне.

Эти водоросли не просто мешают зайти в воду – они имеют неприятный запах тухлых яиц и полностью покрывают белоснежные пляжи. По всему штату уже вывезли более 80 тонн водорослей, но ситуация не улучшилась. Владельцы отелей очень обеспокоены и настаивают на официальном объявлении чрезвычайной экологической ситуации.

Если вы планировали отпуск в Мексике, то этим летом лучше выбрать Канкун, где проблем с водорослями нет.



Побережье Мексики покрыто водорослями / Фото Travel Off Path

Дубай, ОАЭ. После новых военных ударов вблизи Ормузского пролива в июле ситуация с региональной безопасностью остается нестабильной. Эксперты не советуют этим летом отдыхать в Дубае или даже планировать перелет с пересадкой в этом городе. Дело в том, что авиакомпании выполняют рейсы по ограниченным коридорам, и в любой момент ситуация может измениться. Над регионом висит угроза внезапных изменений в расписании или даже приостановки рейсов в последнюю минуту.



Панорама Дубая / Фото Pexels

Перед бронированием билетов и отеля стоит проверить актуальные рекомендации по безопасности и ситуации в стране, которую вы планируете посетить. Даже самые популярные туристические направления могут временно утратить свою привлекательность из-за обстоятельств, не зависящих от путешественников.