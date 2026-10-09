Ціни впали вдвічі: експерти назвали міста, куди найвигідніше летіти у 2027 році

Вартість авіаперельоту може стати великою частиною бюджету під час подорожі. Досвідчені мандрівики часто намагаються зекономити на добиранні, обираючи ті напрямки для відпустки, які пропонують кращі ціни. Експерти вже назвали 10 міст, куди буде найвигідніше летіти у 2027 році.

Ресурс Skyscanner з'ясував, на яких напрямках відбулося найбільше падіння цін на перельоти за останні роки. У дослідженні також врахували вартість проживання, аби сформувати рейтинг найвигідніший міст для подорожі у 2027 році.

Які міста визнали найвигіднішими для подорожі у 2027 році?

Рейтинг очолило Більбао в Іспанії, яке є найбільшим містом автономної спільноти Країна Басків на півночі країни. Ціни на авіаквитки до Більбао за останній рік впали на 66%, а вартість проживання у готелях – на 63%.

У Більбао на туристів чекає ідеальне поєднання футуристичної архітектури та старовинної атмосфери. Символ міста і найпопулярнішою локацією є Музей Гуггенхайма. Цю футуристичну будівлю на березі річки спроєктував канадсько-американський архітектор Френк Гері.



Музей Гуггенхайма в Більбао / Фото Aneta Angielczyk

Геть інша атмосфера панує у Старому місті Більбао, де можна загубитися у лабіринті середньовічних вулиць. Водночас побачити місто з висоти можна піднявшись фунікулером на гору Арчанда. Окремою причиною відвідати Більбоа, є гастрономія. Місто славиться своїми пінчос – місцевою версією тапас, – а також свіжими морепродуктами.

Старе місто Більбао / Фото @vaso_chatzioglou

На другому місті у рейтингу найвигідніших міст для подорожі у 2027 році опинився польський Вроцлав, авіаквитки до якого знизилися у ціні на 47%. Трійку лідерів замикає всесвітньо відома столиця виноробства – місто Бордо на південному заході Франції. У регіоні є 14 тисяч виробників вина та понад 117 тисяч гектарів виноградників. Щороку тут виробляють близько 700 мільйонів пляшок вина. Тож зменшення ціни на переліт є чудовою нагодою відвідати цей виноробний край.

Місто Бордо у Франції / Фото Depositphotos

Які ще міста опинилися у рейтингу найвигідніших?

Цюрих, Швейцарія – ціни на перельоти впали на 33%.

Анкона, Італія – падіння цін на 31%.

Родос, Греція – 22%.

Пула, Хорватія – 20%.

Каркасон, Франція – 20%.

Фез, Марокко – 19%.

Крабі, Таїланд – 5%.

Плануючи подорожі на 2027 рік, варто придивитися саме до цих напрямків. Окрім вигідних цін, вони пропонують унікальну атмосферу, красиву архітектуру та смачну кухню.