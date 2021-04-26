Екскурсія у Зону відчуження: чим вразить місто-привид Прип'ять

Сьогодні минає 35 років, як на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції сталася катастрофа планетарного масштабу. Вона є найбільшою за всю історію ядерної енергетики.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує вам екскурсію в Зону відчуження. Чим здивує місто-привид Прип'ять – читайте у матеріалі!

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26 квітня – День Чорнобильської трагедії й Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф.

Місто-привид Прип'ять

Це покинуте місто обласного значення, у минулому підпорядковувалось Київській області. Під час аварії на ЧАЕС населення евакуйоване. Покинуті вулиці міста – це порожні багатоповерхівки, школи й стадіони, парк з атракціонами й колесом огляду, кінотеатр та будинок культури. У місті ще й досі можна побачити та відчути як і чим жили місцеві.

Радіолокаційна станція "Дуга" або об'єкт "Чорнобиль 2"

Допоки не трапилася трагедія – це був секретний об'єкт. Тут відстежувалися літаки та інші літальні об'єкти аж в приполярній області. Техніка була на той момент суперсучасною і військові могли буквально заглянути за горизонт. Тепер же – одне з найпопулярніших місць серед туристів.



Радіолокаційна станція "Дуга" / Фото: Getty Images

"Енергетик"

До катастрофи в Палаці культури був розташований ресторан, дискотека, концертний зал, готель, кінотеатр, який так і не запустився, універмаг, спортзал і навіть місцева радіостанція.



Дім культури "Енергетик" / Фото: wikipedia.org

Дитячий садок в селі Копачі

За чотири кілометри від атомної станції розташований занедбаний дитсадок. В цьому місці емоції переповнюють, адже похмуре видовище дає зрозуміти, що колись тут активно вирувало життя, а потім всі діти в одну мить просто зникли.



Дитячий садок в селі Копачі / Фото: Getty Images

Парк атракціонів

Напевне саме це місце найчастіше можна побачити на фото з Прип'яті. Точніше, колесо огляду, адже воно стало символом мертвого міста. Цікаво, що колесо так і не встигло запрацювати – його запуск був запланований на 1 травня 1986 року.



Колесо огляду / Фото: Getty Images

Госпіталь

Це одна з більш віддалених "пам'яток" Прип'яті. Не у всіх палатах щось залишилося, хіба що старі ліжка, деякий медичний інвентар та медичні записи. Близько до будівлі туристів не водять, адже місцями рівень радіації просто зашкалює.



Операційна госпіталю в Прип'яті / Фото: Getty Images

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