"Море із желе": еколог пояснила, чому на Азовському узбережжі спостерігалося нашестя медуз

На Азовському морі вже певний час спостерігають різні природні явища, які псують відпочинок. Зокрема, найчастіше туристи скаржаться на медуз, які заполонили берег моря.

Нині солоність Азовського моря наближається до солоності Чорного, тобто вона досить висока. Як зазначила завідувачка лабораторії гідробіологічних та еколого-токсикологічних досліджень Інституту рибного господарства та екології моря Віра Гетьманенко, медузам комфортно у такому середовищі.

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Азовське море заполонили медузи: причини

Ще у 70-х роках було таке ж шалене море, як зараз, коли було нашестя медуз до тих пір, поки море не почало розпріснюватися і медузи на деякий час зникли, – розповіла експертка.

За її словами, вони завжди були, але у південній частині моря, біля Керченської протоки. Як відомо, навесні медузи заходять через Керченську протоку до Азовського моря, зимують та розмножуються там.

І тому їхня чисельність дуже велика. Хоча у порівнянні з 70-ми роками їх менше, – зазначила Гетьманенко.

Вона також додала, що розпріснення Азовського моря – "нормальний процес", який відбувається циклічно. Як вважають фахівці, приблизно впродовж 40 років. Завідувачка лабораторії каже, що поки неможливо спрогнозувати, чи буде такий процес знову.

Медузи залишають опіки на тілі людини, оскільки мають "жалкі клітини, які токсичні". Зазвичай, вони недовготривалі, але дуже болісні.

Нашестя медуз на курортах України: коротко