"Море із желе": еколог пояснила, чому на Азовському узбережжі спостерігалося нашестя медуз
Джерело:Суспільне
На Азовському морі вже певний час спостерігають різні природні явища, які псують відпочинок. Зокрема, найчастіше туристи скаржаться на медуз, які заполонили берег моря.
Нині солоність Азовського моря наближається до солоності Чорного, тобто вона досить висока. Як зазначила завідувачка лабораторії гідробіологічних та еколого-токсикологічних досліджень Інституту рибного господарства та екології моря Віра Гетьманенко, медузам комфортно у такому середовищі.
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Азовське море заполонили медузи: причини
Ще у 70-х роках було таке ж шалене море, як зараз, коли було нашестя медуз до тих пір, поки море не почало розпріснюватися і медузи на деякий час зникли, – розповіла експертка.
За її словами, вони завжди були, але у південній частині моря, біля Керченської протоки. Як відомо, навесні медузи заходять через Керченську протоку до Азовського моря, зимують та розмножуються там.
І тому їхня чисельність дуже велика. Хоча у порівнянні з 70-ми роками їх менше, – зазначила Гетьманенко.
Вона також додала, що розпріснення Азовського моря – "нормальний процес", який відбувається циклічно. Як вважають фахівці, приблизно впродовж 40 років. Завідувачка лабораторії каже, що поки неможливо спрогнозувати, чи буде такий процес знову.
Медузи залишають опіки на тілі людини, оскільки мають "жалкі клітини, які токсичні". Зазвичай, вони недовготривалі, але дуже болісні.
Нашестя медуз на курортах України: коротко
- У липні 2021-го справжня навала медуз спостерігалася на пляжах курортного Бердянська. Туристів багато, але при цьому мало хто купався в морі.
- Від цих тварин страждали й інші популярні курорти – Кирилівка та Лазурне. Коса Пересип буквально всіяна ними.
- Фахівці Інституту рибного господарства пояснили таке зростання кількості медуз. Причин є декілька. Вони також порекомендували власникам баз відпочинку стримувати навалу шляхом встановлення бар'єрних сіток.
- Саме це й зробили у курортному селищі Кирилівка. Там знову зафіксували чисте море – на 2 базах встановили рибацькі сітки ввечері, і вже зранку побачили результат.
- Натомість у Приморському Посаді пляж від мертвих тіл медуз розчищала важка будівельна техніка – грейдер.