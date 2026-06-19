Розвага на годину – шкода на роки: чому джипінг є серйозною загрозою для Карпат

Карпати для багатьох туристів – це місце відпочинку, красивих краєвидів і єднання з природою. Однак останніми роками гірські стежки та полонини все частіше стають маршрутами для квадроциклів і позашляховиків. Те, що для людей є розвагою на кілька годин, для природи може залишати наслідки на роки.

Вже тривалий час в Україні обговорюють питання обмеження або повної заборони джипінгу у горах. Екологи та природоохоронці неодноразово наголошували, що рух квадроциклів і позашляховиків у Карпатах негативно впливає на довкілля, руйнує ґрунти та створює загрозу для унікальних природних територій. Але щоб повністю зрозуміти масштаб проблеми, варто детальніше розібратися, яку саме шкоду завдає така активність гірським екосистемам і чому збереження Карпат залежить від відповідального ставлення до природи.

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Як джипінг шкодить гірським екосистемам?

Рух механічного транспорту поза дорогами загального користування негативно впливає на гірські екосистеми. Колеса техніки руйнують рослинний покрив, ущільнюють ґрунт, провокують ерозію та пошкоджують природні місця існування рослин і тварин.

Особливо вразливими є високогірні території, де відновлення природи відбувається дуже повільно. Сліди від квадроциклів і джипів можуть залишатися надовго: під час дощів та танення снігу пошкоджені ділянки швидше руйнуються, а схили стають більш вразливими до ерозії.

Наслідки джипінгу у горах / фото з мережі

Окрема проблема – це шум від двигунів. Він порушує спокій дикої природи, може змушувати тварин залишати звичні місця проживання та впливати на природні процеси у лісах і горах. У Карпатському біосферному заповіднику наголошують, що їх території створені для збереження унікальних природних комплексів, пралісів, рідкісних рослин і тварин.

Саме тому за порушення правил перебування на територіях природно-заповідного фонду передбачена відповідальність. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 року №575 "Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд", за проїзд транспортних засобів такими територіями нараховується збиток. Для квадроциклів такса становить 1008 гривень за кожні 100 метрів маршруту.

Нещодавно 24 Канал поспілкувалася з експерткою, яка детальніше пояснила, яку шкоду довкіллю може завдавати джипінг у горах, чому сліди від техніки залишаються на роки та як це впливає на унікальні гірські екосистеми. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

Ми повинні зберігати природу, а не шкодити їй / фото "Карпатського біосферного заповідника"

Тому варто пам'ятати: Карпати – це не лише місце для активного відпочинку, а унікальна природна спадщина! Праліси, гірські ландшафти, рідкісні рослини та дикі тварини потребують захисту, щоб залишитися такими ж для наступних поколінь.