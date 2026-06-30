3 місця у Львові, де можна освіжитись у холодній воді: про них майже ніхто не знає
У спекотні дні хочеться знайти місце, де можна не лише сховатися від палючого сонця, але й освіжитися в прохолодній воді. І для цього зовсім не обов’язково їхати за місто чи на переповнені пляжі. У Львові є кілька природних джерел, про які знають далеко не всі.
Організаторка жіночих лазень Марта Метелюк поділилась в інстаграмі трьома незвичними місцями, в які можна втекти від міської спеки.
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Де у Львові можна освіжитись влітку?
Джерело Пречистої Діви Марії
Цю локацію можна знайти у Львові біля Високого замку. Розташоване джерело майже у центрі міста, тому сюди можна прийти пішки або ж приїхати на авто.
Авторка відеоролику відзначила, що тут чисто, охайно й доволі приємно перебувати. Та слід врахувати, що вода тут холодна, оскільки температура коливається від 8 до 10 градусів.
Джерело на Медової Печери
Мальовнича локація в лісі невеличка, але ідеально підходить для тих, хто хоче усамітнитися подалі від людей. Друге джерело розташоване у лісопарку, тому виглядає доволі затишно, а неподалік розташований ставок, тому можна навіть виділити час на прогулянку.
Джерело біля Чатових скель
Остання локація розташована за містом, у Винниківському лісі. Заїхати до джерела можна зі сторони села Лисиничі. На відміну від двох попередніх – ця водойма вже набагато більша та глибша.
Виглядає джерело дуже гарно в різні пори року, тож від літа тут можна почати загартовуватися, щоб навідуватися на джерело восени чи взимку.
Як виглядають 3 джерела: дивіться відео
Ці джерела стануть чудовою альтернативою людним місцям відпочинку у літню пору. Однак варто розуміти, що в джерелах вода досить холодна, тому занурюватись потрібно обережно й поступово, щоб організм звик до таких температур.