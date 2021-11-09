З двома щепленнями лише у складі групи: Ізраїль оновив умови в'їзду для туристів

Влада Ізраїлю дозволила в'їзд туристам, які були щепленні від коронавірусу двома дозами. Такі іноземці можуть потрапити до країни лише у складі групи.

При цьому в'їзд індивідуальним туристам дозволено тільки при наявності трьох доз вакцини. Нові правила почали діяти сьогодні, 9 листопада.

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Ізраїль оновив умови в'їзду для щеплених двома дозами

Так, з 9 листопада, групи туристів, щепленні двома дозами вакцин, зможуть в'їхати до Ізраїлю, навіть в тому випадку, якщо з дати вакцинації минуло понад 6 місяців, а третю дозу вони не отримали на наступних умовах:

група налічуватиме від 5 до 40 туристів;

дозвіл на в'їзд було отримано від Міністерства туризму до приїзду в Ізраїль;

група функціонуватиме як "капсула" – буде обмежена у відвідуванні районів з підвищеним ризиком зараження;

протягом першого тижня перебування туристів в Ізраїлі, члени групи, які не отримали третє щеплення, повинні мати при собі підтвердження негативного ПЛР-тесту, проведеного протягом останніх 72 годин, або негативний тест на антиген, проведений протягом останніх 24 годин.

Крім того, керівник групи буде зобов'язаний звітувати в Мінтуризму про кожен такий тест і вестиме запис про поведінку групи, зокрема розклад групи, людей, з якими вони контактували, і місця, які відвідали.

Якщо один із членів групи отримає позитивний тест на коронавірус – лідер групи має повідомити епідеміологу Міністерства охорони здоров'я.

Вакцини, визнанні Ізраїлем:

Moderna;

Pfizer;

Johnson & Johnson – Janssen;

AstraZeneca;

Covishield;

Sinopharm;

Sinovac;

SputniK-V (на особливих умовах).

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