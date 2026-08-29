У ці дві країни варто поїхати у вересні: наступного року вони стануть ще популярнішими

Деякі туристичні напрямки дуже швидко здобувають популярність серед туристів, тому вже наступного року здатні привабити ще більшу кількість мандрівників.

Серед багатьох популярних локацій два напрямки вже починають активно набирати популярність, тому вже наступного року можуть зайняти лідерство, пише Interia Kobieta.

Куди варто поїхати у вересні?

Туристи люблять середземноморські напрямки, проте цього року вони дещо змінили свій вектор у виборі країн. До прикладу, мандрівники з Польщі цього літа частіше обирали Болгарію та Албанію. Ці два напрямки відзначило турагентство eSky.pl.

До першої трійки найпопулярніших напрямків увійшли Італія, Іспанія та Греція, але справжній прорив у бронюванні стався на Балканах. І це не дивно, оскільки чимало туристичних агенцій прогнозували значний інтерес цього літа до Албанії. Також мандрівників почала більше цікавити Болгарія.

Чому Болгарія знову стає популярною?

Порівняно з минулим роком бронювання до Болгарії збільшилося ушестеро. Туристи знову хочуть повернутися в місця, куди їх колись возили в дитинстві, тому Золоті піски та Сонячний берег несподівано набирають популярності.

Насправді Болгарія переживає туристичний резонанс не просто так. Країна багата широкими піщаними пляжами, смачною їжею та сучасними готелями. У вересні температура тут тримається в межах 25 – 27°C, а вода все ще залишається теплою.



Чимало туристів знову їдуть відпочивати в Болгарію / Фото Pexels

Чим вражає Албанія?

Албанія цього року захопила багатьох туристів, тож кількість бронювань зросла аж у 7 разів. Роками ця країна залишалася в тіні, а зараз знову стала неабияк популярною.

Туристи полюбили Албанію за кришталево чисте море, розгалужену інфраструктуру та набагато доступнішу альтернативу Хорватії без великої кількості туристів.

У вересні температура в Албанії може підніматися до 29°C, а море залишатиметься теплим. Мандрівникам радять звертати увагу не лише на пляжі, але й на історичне місто Берат, Національний парк річки Вйоса, каньйон Осум та приголомшливе гірське село Тет.