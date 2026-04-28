Прогулянка з оленями і замок як у Disney: про ці 2 дивовижні локацїі в Польщі не знають туристи

Туристична Польща – це не тільки старовинна архітектура Кракова та скляні хмарочоси Варшави. Неподалік Вроцлава заховалися дві локації, які виглядають ніби з казки: в одній можна прогулятися серед оленів, а в іншій – відчути себе всередині замку у стилі Disney. І найцікавіше – про них досі знають далеко не всі.

Користувачка тіктоку @itsmedaariaa показала два красиві замки у Польщі, які варто відвідати на вихідних. Розташовані вони поруч, тому їх можна побачити за один день.

Що це за унікальні замки біля Вроцлава?

Усього за годину від Вроцлава розташовані два дуже красиві замки – Zamek Niemodlin та Moszna Zamek. На території першого замку відвідувачі можуть гуляти просто поміж оленів і годувати їх з рук. За словами українки, це просто неймовірний досвід, бо здається ніби ти героїня якоїсь казки.

Вхід з людини коштує 40 злотих. На території можна купити корм за 20 злотих, щоб годувати оленів. Але його треба тримати дуже міцно, бо тварини доволі нахабні – можуть відібрати весь пакет. Гладити себе олені не дозволяють, але смаколики їдять охоче.

Паркінг біля замку платний, але можна зекономити – залишити автомобіль біля магазину і пройтися 5 хвилин пішки.

Сам замок Niemodlin українку не дуже вразив, але прогулянка біля оленів залишила незабутні враження.

Замок Moszna значно більший – він нагадує щось середнє між Діснейлендом і Гоґвортсом. Тут є 99 веж і 365 кімнат – окрема на кожен день року. Будівля вражає своїми масштабами і архітектурою. Вхідний квиток всередину замку коштує 52 злотих, піднятися на вежі можна за 44 злотих, а просто зайти на територію – 24 злотих.

Українка обрала останній варіант і зауважила, що цього цілком вистачило, щоб цікаво провести час. Територія замку дуже велика – тут є фонтан, красиві насадження, оранжерея, кав'ярня, у якій можна перевести дух після прогулянки.

Як пише Вікіпедія, у парку довкола замку росте 300-літня дубова алея та 200-літня липова алея. Сам палац був збудований у 18 столітті у бароковому стилі для сілезької родини промислових магнатів Тіле-Вінклерів.

Нині тут відбуваються різні фестивалі, майстер-класи та інші цікаві події. На офіційному сайту замку зазначено, що відвідувачі можуть не лише побачити замок, а й заночувати у його покоях. Загалом для розміщення доступні 50 номерів, а у вартість проживання входить сніданок.

