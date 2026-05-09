Це вигадка з рекламних листівок: найбільший міф про популярний курорт в Албанії

Завдяки різноманітним пляжам, красивим бухтам та доступним цінам Вльора стала одним з найпопулярніших курортів Албанії. Унікальність цього міста в тому, що воно розташоване на стику двох морів – Андріатичного та Іонічного. Саме це створило один найпоширеніший міф про Вльору.

Вльору називають містом, де зустрічаються два моря. Про те, що не так з цим твердженням, розповіла українка, яка живе в Албанії і веде свій блог "Лєна із Албанії".

Читайте також Хотіла б знати про це раніше, – українка розповіла, які помилки зробила на Тенеріфе

Чи дійсно у Вльорі можна побачити два моря?

Через історію про два моря багато туристів думають, що у Вльорі є місце, в якому можна покупатися в Іонічному морі, а за мить – вже в Адріатичному. Насправді такої локації просто не існує – це перебільшення, яке використовують у рекламі, щоб заманювати туристів. Два моря розділяє протока Отранто, а тому відчути різкий контраст між водами в одному місці неможливо.

Різні води можна відчути, якщо поїхати у різні сторони від Вльори. Наприклад, пляжі на півночі належать Адріатиці – вода тут спокійніша, а берег мілкіший. Водночас на півдні вода вже має характерні риси Іонічного моря – вона більш прозора й глибока.

Відпочинок у Вльорі / Фото Depositphotos

Що цікавого побачити у Вльорі?

Україна радить поїхати на острів Звернец. Як пише "Україна Інкогніта", протяжність острова становить всього 450 метрів, а ширина 300 метрів. Колись на острів можна було потрапити лише човном, але зараз до нього веде міст, який додав цьому місцю особливої атмосфери. На самому острові стоїть Церква святої Марії, а довкола неї – сосни, вода й ідеальна тиша.

На заході сонця острів нагадує кадри з фільму про кохання. Головне, не потрапити у період, коли довкола буде багато туристів.



Острів Звернец біля Вльори / Фото Gabriel Matis

Неподалік від Звернецу є соляні поля, біля яких можна побачити рожеві фламінго. На самі солончаки відвідувачів не пускають, можна прогулятися лише стежками поруч. Найкращий час, щоб їх побачити – кінець літа. Тоді вода майже випаровується і залишається лиш рожева сіль.

Щоб побачити найкращий вид на Вльору, гори та море, варто піднятися на замок Каніна. А найгарніші пляжі розташовані не у самому місті, а трохи далі – в селах Орікум, Дермі та Джале. Вода тут кришталево чиста і має насичений синій колір.

Що ще туристам треба знати про Албанію?

Найкращий час для відпочинку в Албанії – це кінець червня та початок вересня. У середині літа на узбережжі дуже спекотно, і окрім пляжу, вам більше нікуди не захочеться йти. Албанія не входить до списку країн "Роумінг як вдома", тому тут вигідніше купити місцеву eSIM, щоб завжди залишатися на зв'язку.

Ще один важливий факт – в Албанії у багатьох магазинах та ресторанах не можна розрахуватися карткою, тому готівка тут обов'язкова.

Насправді Албанія – це не тільки про море і пляжі, тут є ще й дивовижної краси гори. Раніше ми розповідали про найкращі гірські локації країни, які треба побачити.