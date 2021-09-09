Друге життя пластику: на станції "Академік Вернадський" перероблятимуть сміття на сувеніри
Українська антарктична станція "Академік Вернадський" долучилася до екоініціативи щодо переробки сміття. Працівники отримали нове обладнання, завдяки якому пластик отримає друге життя та перетвориться на сувеніри.
Перероблятимуть пластик, маркованого "02" – це кришечки від пластикових пляшок та флакони з-під побутової хімії. Завдяки цьому кількість сміття, яку доводиться вивозити з Антарктиди, зменшиться.
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Переробка пластику у сувеніри
Подітися відходам в Антарктиці нема куди – тому усі наукові співробітники окремо сортують метал, скло, пластик і картон. А потім – вивозять це сміття на судні на материк. Обладнання для переробки полегшить цей процес.
Відповідальне ставлення до екології та менеджменту відходів – світовий тренд і наша відповідальність. В нас ще купа ідей, як покращити екологічний стан біля станції – зараз ми працюємо над проєктом очисних споруд, які допоможуть повністю очистити побутові стоки станції,
– сказав заступник директора Національного антарктичного наукового центру В'ячеслав Марченко.
Наукова станція "Академік Вернадський" є однією з найбільш відвідуваних в Антарктиді. До пандемії льодовий материк відвідувало близько 50 тисяч туристів, з них 10% – українську станцію. Сміття вони привозили та відвозили з собою. Тепер його можна буде перетворити на сердечка, пінгвінів та інші сувеніри, вдихнувши в антарктичний пластик друге життя.