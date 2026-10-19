Мандрівник об'їздив пів Іспанії і назвав улюблене місто, яке мусить побачити кожен турист

Досвідчений мандрівник Вінісіус Коста побував в 11 із 17 автономних громад Іспанії і приблизно в 23 містах цієї сонячної країни. Він відвідав навіть ті міста Іспанії, куди масовий турист зазвичай не їде, тож тепер цілком може вважатися знавцем цієї країни.

Вінісіус Коста об'їздив Іспанію вздовж і впоперек, побачив північну Галісію й південну Сеуту. Однак є одне місто в Іспанії, яке найбільше припало йому до душі. Детальніше мандрівник розповів Travel Off Path.

Яке місто в Іспанії радить відвідати досвідчений мандрівник?

В Іспанії туристу найбільше сподобалася Сьюдадела-де-Менорка – головне історичне місто і колишня столиця острова Менорка. Ба більше, мандрівник вважає Сьюдаделу-де-Менорку найкрасивішим містом всього Середземноморського басейну. Спершу він поїхав туди через море і пляжі, але одразу зрозумів, що головне місто Менорки пропонує значно більше.

Я щиро думав, що Менорка буде звичним поєднанням пляжного відпочинку та засмаги, без особливої ​​культурної екскурсії. Уявіть собі мій повний шок, коли я під'їжджаю до позачасової Цитаделі, ніби застиглої десь у середньовіччі, і натрапляю на лабіринт брукованих вуличок,

– розповів Вінісіус.

Старе місто Сьюдадели-де-Менорки – це наче поєднання грецького Родосу і барокової пишноти Дубровника. Здається, що всі будівлі у місті висічені з одного й того ж масляно-жовтого каменю. Кафедральний собор Сьюдадели вражає своєю готичною каталонською архітектурою. Відвідати його варто разом з монастирем Сант-Агусті, адже об'єднаний вхідний квиток коштує 8,11 долара.



Кафедральний собор Сьюдадели / Фото Travel Off Path

Одна з найбільш атмосферних локацій міста – це колоритний порт з ресторанами і яхтами у бухті. Туристам варто піднятися на вулицю Дальт-са-Кінтана. Тут є паркувальний майданчик над гаванню, який водночас є одним з найкрасивіших оглядових майданчиків – з нього відкривається неймовірний краєвид на все місто.



Порт Сьюдадели / Фото Travel Off Path

Найкращі пляжі острова Менорка розташовані недалеко від Сьюдадели і більшість з них нагадують справжні Кариби з білосніжним піском та бірюзовою водою. Влітку пляжів можна дістатися автобусом, а восени варто перевіряти графік руху.

Один з пляжів біля Сьюдадели-де-Менорки / Фото Travel Off Path

Чому варто відвідати Сьюдаделу-де-Менорку восени?

Навіть на початку листопада денна температура на острові зазвичай коливається в межах +15…+20. Тож тут можна гуляти без теплої куртки, гріючись під лагідним осіннім сонцем. Інші важливі переваги – це відсутність натовпів і нижчі ціни через несезон. Наприклад, тапас восени можна замовити за 5 – 13 доларів, а вечерю з трьох страв у ресторані – за 34 – 55 доларів з особи.