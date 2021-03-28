Дорога вулканів: 5 цікавих фактів про мальовничу еквадорську долину

В Еквадорі є вибухонебезпечна Дорога вулканів. Це мальовнича долина, яка розтягнулася на 60 кілометрів. Ліворуч і праворуч від неї, як напоказ, вишикувалися високі вулкани Еквадору.

Чим ще цікава ця частина країни, розповіли ведучі тревел-шоу "Орел & Решка. Чудеса світу".

Читайте також Що варто знати мандрівникам перед поїздкою в Португалію – найзахіднішу країну Європи

Величезна кількість вулканів

В Еквадорі розташована більша частина всіх відомих вулканів Землі. Саме тому цю частину планети найчастіше хитає від землетрусів. Ведуча тревел-шоу розповіла, що останній раз вулкан Сангай вивергався в Еквадорі влітку 2020-го. Міста засипало попелом, але обійшлося без жертв.

Найвища точка планети

Питання спірне, але деякі вчені стверджують, що найвища точка Землі зовсім не гора Еверест, а вулкан Чимборасо в Еквадорі.

Існує теорія, за якою зростання гір і вулканів потрібно вимірювати не від рівня моря, а від їх віддаленості від центру Землі, – розповів Антон Зайцев.

Також він додав, що за такими підрахунками висота Евересту – 6382,4 кілометра, а Чимборасо – 6384,4 кілометра.



Вулкан Чимборасо / Фото: UnSplash

Останній торговець льодом

В Еквадорі працює останній торговець льодом – Бальтазар Вушка. Щотижня він підіймається на вулкан Чимборасо за льодом, який продає. З нього потім роблять коктейлі й морозиво.

Місто на вулканічному попелі

Столиця Еквадору – Кіто розташована на висоті 2850 метрів. Це вище за українську Говерлу. Головна особливість міста в тому, що воно стоїть на схилах вулкану, а також споруджене на вулканічному попелі.

Вулкан Пичинча – один з найактивніших в Еквадорі. Його довгий час вважали згаслим, але 40 років тому вулкан прокинувся, – поділилася ведуча.

Вона каже, щоб вберегти місцевих жителів від вибухового сусідства, на одному з пагорбів влада встановила статую Діви Марії, яка вище, ніж Христос-Спаситель в Ріо-де-Жанейро.



Кіто / Фото: pixabay

Снігові місця

У спекотній країні є місця, де цілий рік лежить сніг. Там навіть можна було б кататися на лижах, якби не одне – там нема чим дихати. Річ у тім, що сніг в Еквадорі лежить високо в горах, на висоті понад чотири кілометри. Всі ці гори – діючі вулкани.