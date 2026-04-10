На цьому грецькому острові є Долина метеликів: туристи від неї в захваті
- Родос пропонує туристам активне нічне життя, історичні місця й різноманітну природу, зокрема Долину метеликів з унікальним лісом ліквідамбару.
- Подорож на Родос можна здійснити літаком до міжнародного аеропорту або мальовничими поромами з Афін, що тривають від 12 до 17 годин.
Найбільший острів архіпелагу Додеканес – Родос – туристи обирають за активне нічне життя, проте часто за цим ховається багата історія, атмосферне Старе місто та різноманітна природа.
На Родосі є безліч мальовничих пляжів, заповідників та природних джерел, пише Travel + Leisure. Фахівці зазначають, що в Родосі легко поєднати спокійний відпочинок, яскраві вечірки та активні розваги на воді.
Читайте також Цей острів в Ормузькій протоці вважають одним із найкрасивіших: що про нього відомо
Що робити туристам на Родосі?
Відвідати Мусульманську бібліотеку
У Старому місті розташована історична бібліотека, заснована ще у XVIII столітті. Тут зберігається понад 2 тисячі книг різними мовами, серед яких є османські історичні видання.
Здійснити морську прогулянку
З гавані Мандракі можна вирушити на морську прогулянку човном зі скляним дном чи обрати подорож до острова Сімі.
Побачити Долину метеликів
Туристи мають можливість на Родосі відвідати мальовничий природний парк з дерев’яними стежками, струмками та водоспадами. У середині літа тут можна побачити скупчення метеликів.
У долині Петалудес розташований єдиний у Європі природний ліс східного ліквідамбару, пише Sights. Аромат саме цих дерев приваблює нічних метеликів Ведмедиця Гера. Туристам може здатися здалеку, що це не метелики, а незвичайні листя – такі вони особливі.
У невеликій долині збирається така кількість метеликів, що вони покривають майже всі видимі поверхні – від листя до каміння. Міграція починається з кінця травня, вже після сезону дощів.
Мандрівникам радять планувати поїздку навесні чи восени – з квітня до червня чи з вересня до жовтня. Саме в цей час туристів найменше, тішить приємна температура і досить доступні ціни.
Найшвидший спосіб дістатися на Родос – літаком. На острові працює міжнародний аеропорт, куди регулярно літають рейси з Афін та інших європейських міст.
Альтернативою є пороми – шлях вийде довшим, але набагато мальовничішим. З Афін дорога може тривати від 12 до 17 годин, а маршрути з’єдгують Родос з Критом і Кікладами.
Які райони варто відвідати?
Старе місто
Воно вважається головною історичною перлиною острова, оточене середньовічними мурами. Це об’єкт спадщини ЮНЕСКО з вузькими вуличками.
Ліндос
Один з наймальовничіших куточків Родосу. Місто розташоване біля підніжжя Акрополя, а туристів найбільше вражають білі будинки та квітучі вулиці.
Західне узбережжя
Цей район менш людний, а узбережжя приваблюють любителів активного відпочинку. Тут багато місць для віндсерфінгу, піших маршрутів та навіть виноробний регіон.
Щоб мати свободу руху та можливість досліджувати віддалені локації – варто орендувати автомобіль.
Що ще варто прочитати?
У рейтингу найменш відвідуваних країн світу перше місце зайняла Кірибаті, яку у 2022 році відвідали лише 2 тисячі туристів.
У місті Кубер-Педі в Австралії більшість мешканців живуть у підземних будинках через спеку, яка влітку перевищує 50 градусів.
