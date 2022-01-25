Дочірня авіакомпанія Wizz Air скасувала популярний рейс з Одеси: що відомо

Авіакомпанія Wizz Air скасувала всі рейси з Одеси до Абу-Дабі. Зараз у розкладі лоукостера налічується майже 120 напрямків з України.

Вперше дочірня авіакомпанія Wizz Air – Wizz Air Abu Dhabi оголосила про плани виконувати рейси Одеса – Абу-Дабі ще у жовтні 2020 року. Утім старт переносили декілька разів аж до початку польотів у жовтні 2021 року.

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Певний час квитки на цей напрямок продавали від 249 гривень в один бік. Проте це тривало не довго. У січні рейси з Абу-Дабі скасували до лютого. Згодом скасування пролонгувалося до березня. Тепер перевізник оголосив про остаточне скасування маршруту, а напрямок Одеса – Абу-Дабі відсутній у пошуку на сайті авіакомпанії.

Вперше лоукостер Wizz Air Abu Dhabi запустив польоти зі столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі до українського міста Одеса 7 жовтня. Полетіти за цим напрямком пропонували щочетверга, з 19 грудня компанія додала також недільні рейси.

На початку року рейс Одеса – Абу-Дабі довелося затримати на цілу ніч. Частина з 200 пасажирів рейсу ночували в аеропорту, а транзитні пасажири запізнилися на наступні літаки. Незручності виправдали поломкою бортового комп'ютера.

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