Завдяки нововведенню, мандрівники, яких приваблюють унікальні крижані пейзажі, засніжені горизонти та айсберги зможуть рухатися будь-якою поверхнею – снігом, кригою чи водою.

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Скільки доведеться заплатити за подорож

Проте обійдеться така подорож не дешево. Подорож до Північного полюса на комфортабельному лайнері обійдеться щонайменше у 240 тисяч гривень. Максимальна ціна за 14-денний тур – близько 650 тисяч гривень.

Як виглядає тур від Ponant – відео з каналу Ponant

Для транспортування машини від українського виробника, французи використали спеціальний трюм з окремими дверима в криголамі Le Commandant Charcot. Це круїзний корабель, який і везе туристів Арктикою. В залежності від обраного туру, мандрівники подорожують плюсом від 3 – 7 днів. Зараз на сайті перевізника представлено 67 круїзів в цьому напрямку.

Попри те, що перевізник спеціалізується також на круїзах до Ісландії та Норвегії, у компанії зазначають, що можливість дослідити регіон на Sherp'і, доступна лише туристам, які відправляються власне на Північний полюс.