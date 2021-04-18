Дмитро Комаров показав загадкову істоту з людською головою і тілом лисиці: приголомшливе відео

Дмитро Комаров продовжує показувати виворіт пакистанського міста Карачі. Цього разу мандрівник познайомився з унікальними жителями мегаполісу.

Щоб побачити одного з них, він побував у місцевому зоопарку, де перебуває понад 800 тварин. Однак найбільше приваблює сюди відвідувачів істота, в яку важко повірити – "людина-лисиця".

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У міфології існує багато згадок про істот, що поєднують в собі частину тіла тварини й людини: русалки, кентаври, мінотаври, сфінкс. Але в Пакистані є свій аналог, і жителі вірять, що це не легенда. Купивши квиток в зоопарк, можна побачити цього загадкового мешканця.

Важко повірити, але в наші дні тисячі жителів приходять сюди щодня, щоб побачити незвичайну істоту. Цей унікальний "житель" зоопарку – наполовину людина-наполовину лисиця, – розповів Комаров.

Він додав, що з ним можна поговорити й навіть загадати бажання, яке, як вірять пакистанці, обов'язково здійсниться.



Дмитро Комаров познайомився з "людиною-лисицею" / Фото: пресслужба 1+1

Мандрівник познайомився зі створінням й побачив всю правду про його життя: як працює, про що мріє і з чим "істоті" доводиться боротися заради того, щоб зводити кінці з кінцями.

Як виявилося, це звичайний актор, який грає роль тварини. Оскільки у Мурата Алі немає справжнього дому, він живе і ночує в зоопарку. Його територію він не залишає майже ніколи вже впродовж 27 років.

Дізнавшись про це, Дмитро Комаров вирішив здійснити мрію Мурата змінити роботу й орендувати приміщення для торгівлі.

Детальніше дивіться у відео: