Для українців відкриті 52 країни, які визнають наші COVID-сертифікати, – МОЗ

Громадяни України можуть в'їжджати з певними вимогами до 52 країн світу, попри пандемію коронавірусу та поширення нового штаму "Омікрон". Доступ відкритий до тих держав, що визнають українські COVID-сертифікати.

Про це на брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України заявила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

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Для українців відкриті 52 країни

Станом на сьогодні, доступ для українців відкрито у 52 країни світу, які визнають наші COVID-сертифікати у "Дії",

– заявила Карчевич.

За її словами, серед них не лише близькі для нас країни Європи, як-от Німеччина, Австрія, Іспанія, Франція, Португалія, а й держави Азії. Так, нещодавно для українських туристів відкрили свої кордони Сінгапур й Таїланд.

Заступниця міністра охорони здоров'я підкреслила, що завдяки вакцинації та цифровим сервісам, які втілюють спільно з Мінцифрою та НСЗУ, українці мають можливість подорожувати у ще більше країн навіть у час пандемії.

Україна долучиться до світової мережі COVID-сертифікатів

Ознайомитися з інформацією про те, які це країни та які правила в'їзду, можна на інтерактивній карті консульської служби МЗС України.

Карчевич також додала, що Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів – вона здатна охопити усі країни світу.

Тож, найближчим часом з українським сертифікатом про вакцинацію, без додаткових COVID-документів для перетину кордону, можна буде відвідати понад 80 країн світу.