Проведіть літо в Україні: в мережі з'явився видовищний відеоролик-запрошення для туристів

Влітку Україна по-особливому красива. Кожен іноземний турист повинен хоч раз у житті відвідати її у цю пору року!

Саме на це зосереджена увага у відео, яке було опубліковано англійською мовою на офіційній сторінці України у Фейсбуці. Ролик запрошує туристів провести літо в Україні.

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Якщо ви хочете чудово провести відпустку, відвідайте Україну. Тут для кожного є щось особливе, – йдеться у повідомленні.

Відео пропонує гостям відвідати наймальовничіші куточки України. Серед них: Карпати, озеро Синевир, Тунель кохання, Олешківські піски, узбережжя Чорного й Азовського морів.

На кадрах туристів "апетитно" запрошують відкрити для себе місцеву кухню та величні історичні пам'ятки.



Відзначимо, раніше блогер Назар Дорош опублікував відео "What is Ukraine?". Трихвилинний ролик, в якому показані неймовірні кадри української природи, по-справжньому "підірвав" мережу, й став вірусним.

Також він поділився відео, в якому, крім мальовничих кадрів нашої країни, ще й колоритно показані самі українці.