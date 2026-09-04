5 пляжів Європи, які запам'ятаються назавжди: сюди можна їхати у вересні

Європейське узбережжя восени не втрачає своєї привабливості. Із завершенням високого сезону на популярних курортах стає спокійніше, а мандрівники можуть насолоджуватися морем та природою без натовпів людей.

Якщо хочеться продовжити пляжний сезон, варто звернути увагу на ці напрямки, пише Travel Off Path. Кілька дивовижних локацій чудово підходять для відпочинку на початку осені.

Куди поїхати восени?

Ксаміль, Албанія

Албанський Ксаміль привертає увагу туристів красивими блакитними водами та світлими пляжами. Узбережжя тут складається з невеликих бухт та мальовничих ділянок берега.

Перевагою курорту є відпочинок біля моря без значних витрат, оскільки відпустка на відомих середземноморських курортах значно дорожча. Вибір варіантів проживання досить великий, а в місцевих закладах подають свіжі морепродукти.

Влітку Ксаміль дуже переповнений туристами, тому початок осені може стати хорошою альтернативою. Людей у вересні набагато менше, а погодні умови комфортні для відпочинку біля моря.

Маронті, Іскія

На італійському острові Іскія розташований найбільший пляж Маронті. Він відрізняється темним вулканічним піском, а тепла вода й зелені схили створюють ідеальні умови для відпочинку на узбережжі.

Крім пляжу, острів пропонує чудові мальовничі пейзажі, смачну місцеву кухню й традиційну архітектуру. Тут панує досить спокійний темп життя, приваблюючи тих мандрівників, які не люблять метушні.

Прая-да-Адрага, Португалія

Любителям дикої природи варто звернути увагу на Праю-да-Адрагу. Цей пляж розташований у природному парку неподалік Лісабона.

Узбережжя тут оточують високі скелі, великі камені, а на берег виходять потужні хвилі Атлантичного океану.

Проте вода на пляжі прохолодна, тому сюди краще їхати за краєвидами, прогулянками, красивими заходами сонця тощо. Поблизу пляжу є ресторан, де можна спробувати свіжі морепродукти.

Крім того, звідси можна взяти авто на прокат й вирушити мальовничою прибережною дорогою до Лісабона.

Рамла-Бей, Гозо

На мальтійському острові Гозо розташована бухта Рамла-Бей, яка вирізняється незвичайним кольором піску. Її берег має золотисто-червоний відтінок, який контрастує з синім морем і зеленими схилами.

Загалом Гозо спокійніший за жваві райони Мальти. Острів підійде тим, хто хоче провести час на пляжі й покататися мальовничими дорогами й дослідити місцевість.

Дістатися Гозо можна поромом із Мальти, а для подальших поїздок островом зручно орендувати транспорт і самостійно досліджувати узбережжя.

Саракініко, Мілос

Цей пляж на острові Мілос складно сплутати з будь-яким іншим. Замість звичного піщаного берега тут можна побачити білі вулканічні породи, які контрастують з блакитною водою Егейського моря.

Химерні форми скель тут створюють пейзаж, який нагадує поверхню Місяця. Саме тому Саракіно вважають одним з найбільш незвичайних пляжів Європи.

Відвідувачі тут не шукають піску для відпочинку, оскільки можна просто розташуватися на гладких білях каменях, а тоді спуститися у воду.