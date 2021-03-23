Дивовижне місто-сад в Данії, в якому люди живуть у будинках по колу: неймовірні фото

Джерело:Awesome Inventions
У передмісті Копенгагена розташувалося невеличке місто Brondby Haveby, або, як його ще називають, місто-сад. Воно унікальне тим, що складається з 12 ідеально симетричних спільнот, розміщених по колу.
Кожна громада має свої земельні наділи. І якщо дивитися з висоти пташиного польоту, може здатися, що це кадри з науково-фантастичного фільму.
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Ідея створення міста-саду виникла ще в 1964 році. Тоді муніципалітет Брондбі прийняв рішення про виділення землі під будівництво індивідуальних будинків у приміській зоні столиці.
Місто-сад у Данії / Фото Gunjan Rajput Johar
Щоб не обмежуватися стандартним розташуванням вулиць, архітектор, який проєктував садове товариство, вирішив зробити квартали у незвичній для міської архітектури формі.Він створив величезні кола, всередині яких розташовані 16 будинків. Кожен з них має свою ділянку, яка зверху виглядає як шмат піци чи торта.
У місті-саду будинки розташовані по колу / Фото Gunjan Rajput Johar
На думку архітектора, таке розташування символізує старе місто, де люди зустрічаються в центрі біля колодязя. Але в місті-саду посередині розташована парковка для кожного його мешканця, що підвищує соціальну взаємодію його мешканців.
Зверху кожна ділянка схожа на шмат піци / Фото House of knowledge
Коден власник може займатися садівництвом / Фото House of knowledge
Наявність присадибної ділянки дає можливість створити прекрасну зону для відпочинку, а також дозволяє садівникам та городникам у вільний час зайнятися своєю улюбленою справою.
Земля під будинками не продається / Фото House of knowledge
У данському місті-саду будинки розташовані по колу: дивіться відео AJ K