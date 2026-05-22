Гігант посеред поля та лісова бібліотека: чим туристів може здивувати Велика Британія

У світі існує чимало незвичайних локацій, які вражають туристів своїм зовнішнім виглядом та атмосферою. Особливо багато таких місць можна знайти у Великій Британії. Ми розповімо не лише про найоригінальніші з них, а і про незвичайні історії їхнього створення.

Британія славиться не лише старовинними замками та класичними туристичними маршрутами, а і доволі дивними місцями, які складно знайти деінде у світі. Дейв Гамільтон зібрав близько 300 найдивакуватіших місць країни, а також поділився власним списком найцікавіших локацій для видання The Guardian, які можуть здивувати навіть досвідчених мандрівників.

Які незвичайні локації Великої Британії здивують туристів?

Йоксман, Саффолк

Посеред поля у графстві Саффолк височіє гігантська бронзова статуя Йоксман заввишки понад 8 метрів. Її створювали протягом чотирьох років, а автор Лоуренс Едвардс називає скульптуру "гостем із минулого". Через свої масштаби статуя буквально домінує над навколишнім пейзажем та навіть здається вищою за деякі дерева.

Йоксман, Саффолк / фото InsideSuffolk.com

Маленька Італія, Гвінед

У віддаленій частині Вельсу фермер Марк Борн вирішив відтворити у власному саду шматочок Італії. Разом із дружиною він побудував мініатюрні копії знаменитих архітектурних пам'яток: від Пізанської вежі до Флорентійського собору. Хоча територія закрита для відвідувачів, будівлі можна побачити з пішохідної стежки поруч.

Маленька Італія, Гвінед / фото Outdoors with Karolina

Маннакін-Голл, Лінкольншир

Це місце туристи часто називають одним із наймоторошніших у Британії. У Маннакін-Голл зберігаються близько 15 тисяч старих манекенів, які власниця Роз Едвардс почала рятувати від сміттєзвалищ. Частина фігур стоїть просто неба, а деякі вдягнуті у дивні костюми або декорації на Геловін, через що локація більше нагадує сцену з фільму жахів.

Білий Шрам, Йоркшир-Дейлс

Цей незвичний кам'яний ландшафт сформувався ще після льодовикового періоду. Територія вкрита величезними вапняковими плитами та глибокими тріщинами, які нагадують природний лабіринт. У щілинах між скелями ростуть рідкісні рослини, які зазвичай зустрічаються лише у густих лісах.

Лісова бібліотека, острів Арран

У шотландському лісі захована незвичайна хатина, відома як Лісова бібліотека. Її стіни, стеля та майже весь простір вкриті тисячами записок, віршів, малюнків і послань, які залишили мандрівники з різних країн світу. Атмосфера місця нагадує декорації до фантастичного фільму.

Висічені в скелі гробниці, Ланкашир

Поруч із давньою каплицею у Ланкаширі розташовані висічені просто у скелі стародавні гробниці. За місцевими легендами, це місце може бути пов'язане зі святим Патріком. Атмосфера старовинного кладовища біля моря робить локацію особливо загадковою.

Висічені у скелі гробниці / фото Antiquary

Скеля Блекчерч, Девон

Ця гігантська скельна арка на узбережжі Девону утворилася сотні мільйонів років тому після зіткнення давніх континентів. З часом море та вітер сформували у скелі величезну арку, яка сьогодні стала популярним місцем для прогулянок і фотографій.

Скеля Блекчерч / фото Sam Hussey Photography

Нахилений глобус, Шотландське нагір'я

У регіоні Ноккан-Крег розташована масштабна кам'яна інсталяція "Нахилений глобус", створена майстром сухої кладки Джо Смітом. Скульптура виглядає як нахилена кам'яна планета та символізує геологічну історію цього району, де стародавні породи буквально насунулися одна на одну мільйони років тому.

Нахилений глобус / фото Scotland from the Roadside

Тут є автостоянка та інтерпретаційний центр, який пояснює геологію місцевості та розповідає про "Суперечку щодо високогір'я", а також три позначені стежки, які ведуть відвідувачів до цікавих місць по всій території.