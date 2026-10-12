Цілі острови зі сміттям і жодного собаки: 10 дивних фактів про Мальдіви, у які складно повірити

При згадці про Мальдіви туристи уявляють білосніжні пляжі, бірюзову воду та розкішниі вілли посеред океану. Проте за цією ідилічною картинкою ховається чимало незвичних особливостей, які можуть здивувати навіть досвідчених мандрівників.

Життя на Мальдівах має свої правила, традиції та особливості, про які туристи не завжди знають перед поїздкою. Деякі з них можуть здатися незвичними, інші – навіть шокувати. 24 Канал розкаже 10 цікавих фактів про Мальдіви, які допоможуть поглянути на цей райський куточок світу зовсім по-іншому.

Що туристам треба знати про Мальдіви?

1. Мальдіви – найнижча країна світу. Її середня висота над рівнем моря становить лише близько 1,5 метра, а найвища точка лежить трохи вище ніж 2 метри. При цьому країна складається з близько 1196 островів, більшість з яких можна обійти максимум за 40 хвилин, деякі – навіть за 10 хвилин.

2. На Мальдівах немає собак, а їхнє ввезення суворо заборонене. Причина є декілька. По-перше, Мальдіви – це сунітська мусульманська держава, де згідно з ісламськими традиціями собаки вважаються нечистими тваринами. По-друге, країна дуже обмежена у ресурсах і повністю залежить від імпорту продуктів, тож тут не можуть годувати безпритульних собак. На жаль, туристам своїх домашніх улюбленців також доведеться залишити вдома.

3. На Мальдівах є пляжі, які світяться вночі. Це дивовижне природне явище називається біолюмінесценція й спричинене фітопланктоном, який світиться яскраво-блакитним світлом при механічному подразненні – наприклад, від хвиль або кроків на вологому піску.

Пляж на Мальдівах, який світиться вночі: відео @trave1luxury

4. Алкоголь в країні заборонений. Якщо його провезти у валізі, то у кращому випадку вас оштрафують, а в гіршому – заарештують. Туристам алкоголь дозволено вживати виключно на курортних островах, які мають спеціальні ліцензії.

5. На Мальдівах є цілі острови зі сміттям. Це один із сумних наслідків туризму. Наприклад, острів Тілафуші штучно створили у 1991 році як головне сміттєзвалище країни. Нині сюди звозять тонни відходів з Мале та сусідніх курортів.

6. Мальдіви – одне з найкращих місць у світі для плавання з китовими акулами. Вони є найбільшими рибами на планеті, сягають понад 10 – 12 метрів у довжину, але харчуються виключно планктоном і дрібною рибою, тому є абсолютно безпечними для людей.



Пляж на Мальдівах / Фото JHV World

7. У країні нема жодної природної річки чи струмка. Причина полягає у малій площі архіпелагу і його низькому розташуванні. Прісну воду тут переважно отримують шляхом опріснення морської, що є досить дорого.

8. На Мальдівах нема отруйних змій, які зазвичай живуть у тропіках.

9. Час на цих райських островах йде по-різному. Деякі готелі встановлюють власний острівний час, який на годину або дві випереджає офіційний у країні. Це роблять для того, щоб туристи мали більше світлового дня ввечері, довше насолоджувалися заходом сонця та відпочинком.

10. Електронні сигарети і вейпи на островах заборонені. Навіть туристам не можна їх привозити. Уряд країни схвалив таке рішення для захисту здоров'я молоді.